Alerta por un fraude online que suplanta la identidad de la Policía Nacional en un teórico caso de pederastia

La ciberdelincuencia ha encontrado en la suplantación de identidad el modus operandi perfecto para conseguir datos con los que estafar a las víctimas. En un comunicado de prensa, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) alerta sobre la cantidad de avisos que está llegando a su organismo por parte de ciudadanos que han caído en las estafas online.

Una de las últimas denuncias registradas por este colectivo es la de una serie de personas que afirman haber sido contactadas supuestamente por la Policía Nacional. Por supuesto, esto es falso. Según recoge esta asociación, las personas contactadas reciben un requerimiento “para los requisitos de una investigación judicial, relacionada con el artículo 390-1 del Código de Procedimiento Penal”. Es un correo electrónico donde hay una citación por un delito relacionado con la grabación de menores donde se amenaza con cinco años de prisión y 150.000 euros de multa.

El supuesto mensaje de la Policía Nacional amedranta al usuario que lo recibe asegurándole tener pruebas de los delitos. Acto seguido, se dice que, por confidencialidad, mandan otro correo para ponerse en contacto con un teórico comisario. La amenaza de no hacerlo es que se mandará toda la información penal a Fiscalía para que se dicte orden de captura por pederastia.

Muchas personas caen en la trampa de los ciberestafadores aún a sabiendas de su inocencia. Sin embargo, apuntan desde esta asociación lo siguiente: "Lo grave de esto es que quien cae en esta trampa no debe estar seguro de haber cometido este delito, es decir, ha sido usuario de este tipo de miserables contenidos y, por miedo, escribe a ese correo".

Desde la Asociación Española de Consumidores, que condena la actitud de los consumidores de material pedófilo en Internet, se aconseja aún así no responder a escritos sospechosos de la Policía Nacional. "Un procedimiento Penal no se avisa, los artículos a los que hacen referencia no tienen nada que ver con la pederastia en internet y nunca van a exigirnos el pago mediante un correo electrónico", aseguran.