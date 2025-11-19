Alerta de Aguas de Cádiz por empresas que suplantan su identidad en Internet y cobran por gestiones gratuitas
La empresa municipal recuerda que acciones como el cambio de titularidad, subrogaciones de contrato y otras gestiones se hacen sin costos para el usuario
La empresa municipal Aguas de Cádiz advierte sobre diferentes webs que aparecen en los primeros resultados de búsqueda en los buscadores más comunes que están utilizando el logo y el nombre de la empresa municipal de aguas para ofrecer la gestión de trámites y cobrar por ellos. Estas empresas realizan una gestión de intermediarios y facturan por realizar un trámite que el ciudadano puede realizar de forma autónoma.
Aguas de Cádiz avisa a los ciudadanos para que revisen el enlace al que han sido redirigidos y comprueben que es la web oficial de la empresa www.aguasdecadiz.es antes de facilitar ningún dato. Además, quiere recalcar que gestiones como el cambio de titularidad, subrogaciones del contrato y otras gestiones son gratuitas.
Para cualquier duda los usuarios pueden acudir a la oficina y serán atendidos por personal cualificado que les explicará el procedimiento y le acompañará en el proceso de forma totalmente gratuita.
Aguas de Cádiz declara que ya se están tomando medidas legales para evitar esta suplantación de identidad.
