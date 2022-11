Agresión en la noche de Halloween a Superalejandro, el influencer gaditano de los autobuses

La noche de Halloween estuvo cargada de sucesos violentos en algunos puntos de Andalucía. En Sevilla, hubo hasta que lamentar la muerte de un menor a manos de otro y una banda se dedicó a sembrar el caos por Los Remedios. En Cádiz, por suerte, no hubo incidentes tan graves, aunque el 112 recogió 379 avisos en toda la provincia. La mayoría de ellas por asuntos de seguridad ciudadana, una situación que ya se convierte en costumbre en la noche de Halloween.

Lamentablemente, muchas personas aprovechan esta festividad para mostrar actitudes agresivas y generar el pánico. En Cádiz capital, el influencer gaditano Superalejandro denunció en su Instagram una agresión mientras esperaba la cola parar entrar en la casa del terror que organizó el Ayuntamiento en el Museo del Títere. Ocurrió el pasado 31 de octubre en torno a las siete de la tarde.

El menor, conocido en redes por su pasión por los autobuses urbanos, publicó el pasado 1 de noviembre unos hechos que aún no han sido denunciados ante las autoridades. "Un agresor me pegó una paliza a tal punto de que me desplomase al suelo y quedase mareado y con contusiones", comentó en su publicación. Por suerte, Superalejandro no sufrió heridas de gravedad y todo quedó en un susto. "Tengo daños leves, aunque al principio con mucho mareo y desubicado", reconoció.

"De todas maneras tomaré medidas frente a esto", adelantó el joven. Por el momento, en la Policía Local no consta ningún parte de lesiones de aquella noche.

Los apoyos a Superalejandro en redes sociales

En Twitter, algunos usuarios se han mostrado sorprendidos por el ataque a Superalejandro, considerado por muchos un influencer que no hace daño a nadie al estar centrado en su amor por los autobuses.

El mismo joven tranquilizaba ayer por stories a sus seguidores y daba las gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos. "Estoy muy agradecido por el apoyo que me habéis dado y ya vamos recuperando poco a poco", decía en un vídeo grabado en la noche del 2 de noviembre.

La identidad del agresor de este tiktoker de autobuses, se desconoce por el momento.