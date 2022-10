Tipos de etiquetas ambientales de la DGT: ¿es obligatorio llevarlas?

Los distintivos ambientales son pegatinas que clasifican los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto ambiental de los mismos.

En sí, no es obligatorio obtener y colocar la pegatina en el vehículo pero hay que tener en cuenta que a partir de 2023 todas las localidades con más de 50.000 habitantes deberán contar con al menos una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), zona en la que quedará restringida la circulación a los vehículos que porten alguno de estas etiquetas. Es decir, que de no tenerlo, podría darse la situación de que, por ejemplo, no pudieras circular con tu turismo por el centro de tu municipio.

Tipos de etiquetas ambientales y significado

La DGT ha diferenciado estos adhesivos en cuatro categorías según el tipo de vehículo que se tenga en propiedad, y con colores diferentes.

Pegatina tipo 0. De color azul. Incluye los vehículos con cero emisiones según la fuente de energía que emplean: eléctricos de batería, de autonomía extendida, híbridos enchufables (autonomía mínima de 40 km) o eléctricos de pila de combustible.

Incluye los vehículos con cero emisiones según la fuente de energía que emplean: eléctricos de batería, de autonomía extendida, híbridos enchufables (autonomía mínima de 40 km) o eléctricos de pila de combustible. Pegatina tipo ECO. De color azul y verde . Incluidos vehículos ligeros y turismos que tengan alguna de las fuentes de energía anteriores y que sean compatibles con combustible gasolina del nivel de emisiones que marcan las normas Euro 4, 5 o 6, o del nivel de emisiones de combustible diésel Euro 6. Por lo tanto se incluyen: los coches híbridos eléctricos, vehículos híbridos enchufables con autonomía menor a 40km y los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo.

. Incluidos vehículos ligeros y turismos que tengan alguna de las fuentes de energía anteriores y que sean compatibles con combustible gasolina del nivel de emisiones que marcan las normas Euro 4, 5 o 6, o del nivel de emisiones de combustible diésel Euro 6. Por lo tanto se incluyen: los coches híbridos eléctricos, vehículos híbridos enchufables con autonomía menor a 40km y los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo. Pegatina tipo C. De color verde , incluye: Turismos y furgonetas ligeras propulsadas con gasolina, matriculados desde enero de 2006 y diésel desde 2014. Vehículos de transporte de mercancías, gasolina o diésel, matriculados desde 2014.

, incluye: Pegatina tipo B. De color amarillo . Se incluyen: Turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000, o diésel a partir de enero de 2006. Vehículos de transporte de mercancías, propulsados tanto por gasolina como diésel, matriculados a partir de 2005.

. Se incluyen:

Cómo saber qué distintivo le corresponde a mi vehículo

La Dirección General de Tráfico con la introducción de esta normativa fue la propia encargada de enviar a los dueños de los vehículos sostenibles su correspondiente etiqueta. No obstante, si has comprado un vehículo nuevo o no la recibiste en su momento puede que te preguntes cómo conseguirla.

Lo primero es consultar cuál te correspondería. El trámite de consulta es completamente gratuito: a través de esta web, simplemente sería necesario introducir la matrícula del vehículo y picar en "Consultar". Si la respuesta es positiva (es decir, si tienes derecho a alguno de estas pegatinas) debes saber que la emisión de la etiqueta tiene un precio medio de 5 euros y que la solicitud puede realizarse a través de:

Oficinas de Correos

Red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados

Gestores Administrativos

Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO)

Para el caso de flotas, a través de la asociación Ganvam

Si en la web de consulta te informan "Sin distintivo. Tu vehículo no cumple los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio" debes saber que no podrás circular con él por esas Zonas de Bajas Emisiones, tanto de tu municipio como de cualquier otro al que te traslades (tendrías que consultar las ordenanzas municipales en todo caso).