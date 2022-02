Tiempo en Cádiz | 16 de febrero: Cielos y temperaturas con pocos cambios

Continúan los cielos despejados y la nula probabilidad de precipitaciones un día más en el tiempo en Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología espera de nuevo que esta jornada de miércoles sea anticiclónica, con pocos cambios también en temperaturas con respecto al día de ayer. El sol vuelve a brillar en toda la provincia, con algunas nubes altas como mucho, y el mercurio sigue rondando los 20 grados durante las horas centrales del día.

La falta de precipitaciones es algo que empieza a inquietar a las autoridades. La Junta de Andalucía no baraja en estos momentos la posibilidad de iniciar las restricciones en el abastecimiento de agua a la provincia de Cádiz. No obstante, Daniel Sánchez, delegado territorial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aclaraba a este medio que si las lluvias no llegan en el mes de mayo “la situación sería verdaderamente preocupante”.

El viento sigue soplando de componente norte flojo y variará a poniente ya a final del día.

El tiempo en Andalucía

Los cielos estarán poco nubosos o despejado, salvo por nubes bajas y brumas matinales en el Valle del Guadiana y en sierras del noroeste, sin descartar bancos de niebla; las temperaturas irán en ascenso, localmente notable para las máximas de las sierras Béticas, y dejarán heladas débiles en cotas altas orientales; el viento soplará flojo de dirección variable, salvo en la mitad occidental, donde será de componente norte y tenderá sin embargo a variable.

El tiempo en España

El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones en Galicia, Cantábrico oriental y Pirineos, temperaturas en ascenso, cota de nieve en los 1.200 metros en el norte y heladas débiles en el interior, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Probables precipitaciones en zonas de montaña de la Ibérica riojana y el sistema Central, donde se registrarán cielos nublados o intervalos nubosos, al igual que en el resto de la mitad norte peninsular.

En la mitad sur habrá intervalos nubosos de nubes medias y altas, de la misma forma que en el archipiélago balear; en Canarias habrá intervalos de nubosidad, a excepción del norte de las islas montañosas, donde el cielo estará nuboso y es probable que se produzcan precipitaciones débiles.

La cota de nieve se situará al comienzo del día sobre los 1.200/1.600 metros en el norte de la península, con tendencia a ir ascendiendo progresivamente.

Las temperaturas máximas subirán de forma general en todo el territorio, mientras que las mínimas también lo harán, aunque de forma moderada en la mitad norte y ligera en el sur, Baleares y Canarias.

Se registrarán heladas, que serán localmente moderadas en el área pirenaica y débiles en el noreste de la meseta sur, sistema Ibérico, interior del sureste peninsular y en zonas del sistema Central.

El viento soplará principalmente de componente oeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes en el área cantábrica, el litoral gallego y el bajo Ebro; en el Estrecho será poniente y en Canarias habrá alisios de dirección noreste.