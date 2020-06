El homenaje de Riki Rivera a la Tía Pepa ya tiene videoclip oficial

El artista gaditano Riki Rivera compuso una canción en la despedida de las redes sociales de uno de los personajes más queridos de la provincia que vino a poner humor en los peores momentos del confinamiento: la Tía Pepa. De hecho, la Tía Pepa hizo una excepción en su retiro para volver bailando la canción de Rivera.

Hay una señora que me tiene loco Vive vacilando se queja por todopero me hace mucha gracia porque todo que cuentaes el más puro reflejo de una vida intensa.

Ella es una artista como las de antesPorque todo lo que suelta lo suelta con arte Lleva poco más de un mes alegrándonos la tarde. Aunque a veces se le escapa que quiere marcharse .

Quiero que usted me prometa que aunque no se asome a la ventana estará en la bendición porque como eso no sea viajaremos a su puerta a cantarle esta canción .

Que viva la tía Pepa Que nos dure cien años más Que no deje de sorprendernos Su alegre guasa natural.

Que viva la tía Pepa Que nos dure cien años más Que no deje de acompañarnos

Sacandonos la carcajá.

Que pasa ennn !!!!! Que está tu amagaito en tu casa y no se te ocurre otra cargaque decirle al Tito que que pasa !!!!

Que no debería de sacar todos lo días al porche a su tía porque está poniendo en riesgo su norte y su integridad y que su tiempo pararía .

Que pedazo de idiota . Si esto le está dando la vida .

Cuantas Pepas hay en su casa con el recuerdo lleno de vivencias de historias de anécdotas de épocas vividas queriendo contarlas, donarlas regalarlas sentirse viva .

A la Pepa y al Tito al Tito y a la Pepa hay que ponerle un micro ajin de grande y un sofá de siete piezas pa que nos cuenten lo que quieran cuando quieran y como quieran de manera oficial con esa forma natural.

Y mandarle de cariño camiones . Que digo camiones . Barcos , aviones de buen rollo y gloria bendita pa que ella y su familia vivan vivan fenomenal , puntera . cordial , zublime , imperial , excepcional ..... vamo pa que nunca le falte de naaaaa .

Que vuelva la tía PepaQue nos de su libertadQue no deje de sorprendernosSu alegre guasa natural.

Que viva la tía PepaQue nos dure cien años másQue no deje de acompañarnosSacandonos la carcajá.

El compositor gaditano, ganador de un Goya, a la mejor canción original en 2015 por 'Niño sin miedo' de la película El niño, está colaborando con el programa de Onda Cádiz #HashtagQueElVirusQuiera, donde está estrenando sus nuevos temas, como el que hizo dedicado a Cádiz 'Cuando salga de esta casa'.