Polémica en Australia por una campaña de educación sexual con batidos y tiburones

Hay temas en los que la frivolidad está de más, sobre todo cuando lo que se trata es de educar a los jóvenes, por ejemplo, en mantener y sobre todo en reconocer unas relaciones personales y sexuales sanas y adecuadas para las dos partes.

El gobierno australiano, en un intento por emplear un lenguaje más juvenil en el tema de la educación sexual, ha terminado usando analogías de lo más dispersas para hablar de consentimiento, invitaciones sexuales y agresiones y, cómo no, le han llovido las críticas por las redes.

The Good Society (La Sociedad Buena), un portal que es parte de un programa Respect Matters (El respeto cuenta) para reforzar la enseñanza en las escuelas sobre la importancia del respeto en las relaciones interpersonales, cuenta con unas 350 materiales audiovisuales y digitales educativos.

En uno de estos vídeos que ofrece The Good Society y que están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 17 años, una adolescente invita a otro joven a probar su batido y tras su negativa, le embadurna la cara con la bebida.

This is the government's new video to educate teenagers on consent... and honestly, I think I actually know less about the issue after watching this. What's going on?Originally reported by @samanthamaiden Full video here -https://t.co/hzxSFGWvKq pic.twitter.com/MflbzhDPZP