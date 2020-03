Tras pasar la fiesta grande y con la vista puesta en el Carnaval 'chiquito' de Cádiz, proponemos una serie de planes para este fin de semana para aquellos que quieran alejarse de las coplas más gamberras. Teatro, música, terror y deporte entre otras citas para aprovechar los días libres.

Títeres 'Adiós Peter Pan', en el Teatro de la Tía Norica

El Teatro de la Tía Norica de Cádiz acoge este viernes a las 19.00 horas la obra 'Adiós Peter Pan', de la compañía Festuc Teatre, que consiguió el Premio al Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Castilla–León 2018. Se trata de un espectáculo de títeres y actores, sensible y divertido, que buscará en todo momento la complicidad de pequeños y grandes con una puesta en escena que cautivará al público basándose en la famosa historia de Peter Pan.

Musical 'Mamma Mía' en el Teatro Principal

Otra versión del musical 'Mamma Mía' llega este sábado al Teatro Principal de Puerto Real a partir de las 20.00 horas. Es una estupenda oportunidad para disfrutar de una comedia musical que desborda energía, alegría, ritmo y agradables recuerdos para quienes vivieron los años 70. Una historia inspiradora, motivante que llena al público de optimismo, esperanza y ganas de vivir.

The Prussians en la Sala Central Lechera de Cádiz

La música independiente tomará este sábado la Sala Central Lechera de Cádiz con un concierto del grupo The Prussians, una joven banda de música indie/alternativa/rock proveniente de Mallorca. Sus principales influencias son formaciones como The Subways, The Kooks o Arctic Monkeys. La cita comenzará a las 21.00 horas.

Survival Horror en Chiclana

Chiclana acogerá este sábado un original evento en el que los participantes pondrán a prueba su valentía. 'Survival Horror' comenzará a las 23.00 horas y se desarrollará hasta las 06.00 y contará con zombies, militares, infectados, supervivientes... Es una aventura a tiempo real donde los participantes tendrán que ayudar a los personajes a resolver enigmas, reunir pruebas y decidir si confiar en ellos o no.

The Playbillers 'Viaje a la Tierra Media' en el Teatro de las Cortes

Música de cine en el Teatro de las Cortes de San Fernando este sábado a partir de las 20.30 horas. Concretamente se trata de la banda sonora de la saga de 'El Señor de los anillos'. El concierto contará con la presencia de un coro, que vendrá a reforzar aún más la apuesta de esta pequeña orquesta por crear un ambiente lleno de magia, aventura y emoción.

Encarna Anillo en el Café Teatro Pay-Pay

La cantaora gaditana Encarna Anillo ofrece este sábado el que será su primer concierto en el Café Teatro Pay-Pay de Cádiz, denominado 'Íntimo', y que será a la vez el último en su tierra antes de comenzar una nueva etapa. Comenzará a las 22.00 horas y la artista estará acompañada de Pituquete, Jesús Lavilla y Roberto Jaén.

Café Quijano en el Momart Theatre de Cádiz

El grupo Café Quijano llegará este sábado a Cádiz a las 21.30 horas con la gira de su último disco 'La vida no es la la la'. Este álbum es la manera que tiene el grupo de encontrarse de nuevo con el pop en 12 nuevas canciones en las que no pierden su sello personal. La sala Momart Theatre, ubicada en la Punta de San Felipe, será el escenario de este concierto.

'La geometría del trigo' en el Teatro Pedro Muñoz Seca

El Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María abre sus puertas este sábado para la función 'La geometría del trigo', a las 20.30 horas. Con los actores José Bustos, Zaira Montes, Eva Rufo, José Troncoso, Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa y la dramaturgia y dirección de Alberto Conejero, se trata de un texto cargado de simbolismo y de la memoria del pueblo. Una historia de tránsitos entre tiempos, espacios, lenguas y formas de amar. Y de fondo, las últimas minas de plomo entre los olivares.

Subida a Algar

La XXIX Subida a Algar tendrá lugar este sábado y el domingo en el pueblo serrano. El sábado será a partir de las 15.30 horas y el domingo a las 10.30 horas. Los aficionados al automovilismo no pueden perderse esta cita clásica que comenzará en la mañana del sábado 7 con las verificaciones administrativas y técnicas de los equipos. La competición concluirá sobre las 19:00 horas. El domingo el acto de entrega de premios está previsto a partir de las 15:00 horas.