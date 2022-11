Paga extra de Navidad 2022: ¿Cuándo se cobra?

La continuada subida de precios aprieta cada vez más a la economía doméstica. Si bien, recibir la nómina siempre se agradece, hace llevar una sonrisa de más ese día, es mejor aún el mes que se espera una paga extra. Diciembre, es uno de esos meses. Las familias que están más apretadas evitan así tirar de ahorros en un mes donde se espera recibir el doble de lo normal.

Entre los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, muchos trabajadores, pensionistas y funcionarios reciben su salario. Sin embargo, varían entre unos y otros. En el caso de las personas que cobran de la Seguridad Social, las fechas suelen ser las mismas. No obstante, aquellos que dependen de empresas varían.

¿Cuándo cobran la paga extra los jubilados?

Los jubilados son de los que más están padeciendo los efectos de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo es galopante. De ahí que para los mayores de 65 años el momento de recibir la paga extra es fundamental. La extra de Navidad la empezaron a cobrar estos entre martes 22 de noviembre y el viernes 25 de noviembre.

¿Cuándo cobran la paga extra los funcionarios?

Los empleados públicos dependen para cobrar este incentivo extra de la empresa pública para la que trabajen o de la administración. No hay una fecha fijada para recibir este pago. Lo normal es percibir este dinero a mitad de mes, bien unos días antes del 15 de diciembre o un poco después.

¿Cuándo cobran la paga extra los trabajadores?

No todos los asalariados tienen paga extra. Algunos prefieren un salario de 12 pagas prorrateadas, esto hace que no se reciban estos pluses a cambio de cobrar un poco más todos los meses. No obstante, la mayoría recibe 14 pagas. Por lo que en estos días están a la espera de percibir el ingreso de una mensualidad más. Normalmente, esto tendrá lugar en torno al 15 de diciembre.