Horario de verano 2022: A las 2 serán las 3

Esta es la noche en que toca estar pendiente de todos los relojes de nuestra casa si no queremos despertarnos mañana descolocados. Microondas, hornos, despertadores de toda la vida, hay una gran variedad de pequeños electrodomésticos a los que tendremos que ajustarle la hora para no llevarnos el susto de levantarnos con los ojos aún pegados y ver que es una hora más tarde que ayer.

España, y el resto de Europa, volverá a cambiar el reloj oficialmente en la madrugada del 27 de marzo entrando en el horario de verano y seguirá haciéndolo al menos durante los próximos cinco años, según el calendario publicado en el BOE.

El Ministerio ha fijado el inicio y el final del horario de verano desde 2022 hasta 2026, ya que no hay avances en las negociaciones para fijar una hora definitiva y eliminar así el cambio estacional, que este año se producirá a finales de marzo en su horario de verano, y a finales de octubre para el de invierno.

El cambio horario no aporta ya ahorro energético

El cambio de hora estacional se ideó originariamente con el objetivo del ahorro energético pero la realidad actual es "muy distinta a la de aquel momento", han argumentado fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación y climatización, la progresiva introducción del autoconsumo y la extensión del teletrabajo ha cambiado de manera sensible las rutinas de los ciudadanos que "no coinciden en el espacio tiempo como antes" por lo que "no existen informes actualizados que permitan demostrar que el cambio horario implique hoy día un ahorro".

El último documento de este tipo fue elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018, y en España, en 2015, y "no prueban la relación directa entre cambio de hora y ahorro energético".

Esta es la historia del cambio de hora

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, ya que la primera crisis del petróleo obligó a muchos países a adelantar el reloj y aprovechar mejor la luz natural de sol. España introdujo el cambio en el año 1974.

El 13 de abril de 1974, la Presidencia del Gobierno daba el siguiente comunicado por el que justificaba el cambio de hora: "Teniendo en cuenta las repercusiones que se derivan para la economía nacional del encarecimiento de los productos energéticos, se considera necesario aplicar todas aquellas medidas que puedan contribuir al ahorro de energía, y entre ellas, la consistente en el adelantamiento de la hora legal en relación con la solar". A partir de ese día, el cambio horario se haría efectivo todos los años.