Festival No Sin Música 2023 en Cádiz: los conciertos de este sábado 22 de julio

No Sin Música 2023 echa hoy el cierre tras una noche de altos vuelos donde triunfó el gran show de La Casa Azul y la energía de La M.O.D.A. La traca final será esta noche con la actuación de Vetusta Morla, el principal cabeza de cartel.

Las puertas del recinto se abrirán a las 19.30 horas y los conciertos volverán a empezar a las 20 horas, como ya ocurriera el viernes. La climatología seguirá favorable, con una máxima de 28 grados y una mínima de 22 grados.

El cierre del No Sin Música será tarea de La La Love You, uno de los grupos más de moda a nivel nacional y cuya intención es acabar por todo lo alto.

Horarios y actuaciones del sábado 22 de julio en No Sin Música 2023

20 horas - Nadie Patín - Escenario Negrita

La banda jerezana que nació de la afición por el skate es un reclamo para los que aman las guitarras distorsianas. Su primer EP se llamó 'El Boquete'. Es un grupo que propone con descaro y rabia un pop de los que hacen ruido.

20.45 horas - We Are Not Dj's - Escenario Royal Bliss

Electrónica para empezar la tarde del sábado. Su horario ha sido uno de los motivos de polémica de esta edición. El público esperaba que estos fueran sus maestros de cierre de festival. Finalmente, tendrán el cometido de poner a tono a los asistentes en el día donde más afluencia se espera. Son unos fijos en la mayoría de festivales indie.

21.45 horas - Jordana B - Escenario Negrita

Uno de los nombres que más expectación genera en el escenario alternativo de este festival. El grupo madrileño liderado por la actriz y poeta María Solá crece a pasos agigantados. Esta misma semana ha estrenado canción, 'Cita Funeral'. Su tema más escuchado en Spotify es Cumbia B.

22.30 horas - Morgan - Escenario Royal Bliss

Una de las bandas más talentosas del país se estrena en el festival. La voz de Nina de Juan llevará en volandas durante una hora a un público que se entregara a temas de una belleza indescriptible como 'Volver' y 'Sargento de Hierro'. Son habituales en plazas emblemáticas de Madrid como el Circo Price o La Riviera. Es uno de los grupos que mejores instrumentales regala en directo.

23.45 horas - Chica Sobresalto - Escenario Negrita

Esta exconcursante de OT, de nombre Maialen, presenta su nuevo disco 'Oráculo'. Esta cantante pop viene de dar un buen salto a su carrera con la publicación de su tercer álbum. 'Nudes' y 'Fusión del Núcleo' son sus temas más esperados.

00.30 horas - Vetusta Morla - Escenario Royal Bliss

El momento culmen de todo el festival, la actuación de la banda de Tres Cantos (Madrid) que lleva años liderando la escena indie. Este 'Consejo de sabios' de la música aterriza por tercera vez en el No Sin Música para presentar su 'Cable a Tierra'. Un álbum que es toda una oda a las costumbres populares, al folclore y a la tierra. Durante algo más de una hora, recorrerán lo nuevo ('Virgen de la Humanidad', 'Puñalada Trapera', 'No Seré Yo' y más) y lo inmortal ('Copenhague', 'Valiente', '23 de junio', 'Sálvese Quién Pueda'. Un concierto que amenaza con terminar con lo poco que quede de voz a muchos de los asistentes tras horas de festival.

01.45 horas - The Electric Alley - Escenario Negrita

El cierre de este enclave será para esta banda de rock gaditana que goza de cierto prestigio por la zona. Sin duda, esta se trata de la propuesta más rockera de todo el festival. Con el mismo ya dando sus últimos coletazos, presentarán su álbum 'Apache'.

02.30 horas - La La Love You - Escenario Royal Bliss

El final del No Sin Música será con buen rollo. Este grupo de Parla no solo está de moda, sino que transmite una energía positiva que contagia. Sobre todo, claro está por 'El Fin del Mundo' que plantean. Una canción que es une y que ha sido himno de más de un viaje de amigos. La gira de este año la cerrarán en el WiZink Center de Madrid, un recinto vedado solo a los grupos con buena masa social. Ellos ya han conseguido estar en ese punto.