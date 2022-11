Cómo la DGT notifica multas a los conductores desde este 1 de noviembre

El buzón de cartas asusta. Organismos como la DGT envían por carta ordinaria sus notificaciones a los conductores que han cometido sus infracciones. Así era, al menos, hasta el pasado 1 de noviembre.

A partir de esta fecha, Tráfico hará que temas menos el buzón de casa pero por una sencilla razón: ahora enviará al móvil cualquier aviso. La Dirección Electrónica Vial (DEV) es el nuevo método escogido por este organismo que regula la seguridad en las carreteras.

Las multas por la DEV no llegarán a todos, solo a las personas jurídicas y empresas. Este cambio que ya había sido avisado con antelación ya ha entrado en vigor. No obstante, usar una DEV no será obligatorio para las personas particulares. De momento, será voluntario acogerse a este buzón electrónico para que Tráfico haga todas sus comunicaciones vía online.

Este sistema solo pueden usarlo las personas que puedan dar sus datos de manera telemática a través de un DNI electrónico o certificado digital. Para ello, hay que entrar en la sede online de la DGT, pulsar en 'Otros trámites' y hacer clic sobre 'Notificación electrónica: Dirección Electrónica Vial (DEV)'. Desde ahí, se podrá escoger la opción de 'Alta' y tras completar la solicitud, todas las notificaciones llegarán al conductor de forma telemática. Para este cambio, personas jurídicas y empresas tienen dos semanas a contar desde el 1 de noviembre.