El Campo del Sur en San Fernando: el error de situación de 'Equipo de Investigación'

El programa 'Equipo de Investigación' analizaba en la noche del viernes cómo operan los cabecillas de la trama de compraventa de perros ilegales para no ser descubiertos. El equipo de periodistas que lidera Gloria Serra logró contactar con una 'mula' que operaba para la red dándoles el número de cuenta de las víctimas que lograba en la Bahía de Cádiz.

Más allá del interés del tema, hubo un hecho en particular que no pasó desapercibido para los telespectadores. Un error de situación hizo que el grafismo del programa rotulara con "San Fernando-Cádiz" un paisaje que no era otro que el Campo del Sur de la capital.

Además, la equivocación fue doble porque también situaron en La Isla otro escenario típicamente gaditano: La Caleta.

No es el primer error en el que caen medios de comunicación de Madrid cuando dan noticias de la provincia. Recordado fue por ejemplo, aquel en el que un informativo de Cuatro rotuló Valdelagrana como una playa de Jerez, una noticia que provocó muchas bromas en las redes sociales, por el eterno pique entre las ciudades,