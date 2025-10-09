Una transición muy complicada en la Consejería de Salud
La destitución de la consejera de Salud, Rocío Hernández, llevará al nombramiento de una dirección que tendrá que hacer frente a una amplia remodelación del SAS a sólo seis meses de las elecciones. Casi todo el tiempo se consumirá en el aterrizaje. Además de revisar los programas de detección precoz de algunos tipos de cáncer, Juanma Moreno tendrá que acometer lo que no ha hecho hasta ahora, una reforma en profundidad de la sanidad pública andaluza.