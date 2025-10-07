Ubisoft da una sorpresa con Assassin´s Creed Mirage: anuncia expansión gratuita para este 18 de noviembre

Ubisoft ha anunciado esta semana el lanzamiento de “Valle del recuerdo”, una expansión gratuita para Assassin’s Creed Mirage que estará disponible el próximo 18 de noviembre, coincidiendo con el segundo aniversario del juego que analizamos aquí en El Loot de Txeron.

El nuevo contenido ofrecerá hasta seis horas adicionales de historia y misiones ambientadas en una región inédita: la AlUla del siglo IX, un escenario real del noroeste de Arabia Saudí, conocido por su legado arqueológico y sus paisajes desérticos.

En Valle del recuerdo, el protagonista Basim descubre que su padre, desaparecido años atrás, podría seguir con vida, lo que le lleva a iniciar un viaje personal en medio de un conflicto con una peligrosa banda de ladrones.

La expansión introduce una nueva misión principal, enemigos y contratos, así como mecánicas inéditas, como la posibilidad de tocar el laúd en determinados lugares tras superar desafíos de parkour. También se añaden mejoras jugables: misiones rejugables con desafíos especiales, un parkour más fluido y personalizable, nuevas habilidades y niveles de dificultad y una mayor libertad de movimiento para los jugadores.

Valley of Memory ha sido desarrollado por Ubisoft Bordeaux y Ubisoft París, con la colaboración de otros estudios del grupo. Estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores que posean Assassin’s Creed Mirage en Ubisoft+, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, iOS y PC (Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store).

Con esta expansión, Ubisoft busca ampliar la experiencia de uno de los títulos más queridos por los fans, reforzando su apuesta por ofrecer nuevas historias y mejoras jugables sin coste adicional.