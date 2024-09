Reynatis: Ya te puedes anticipar al juego de rol y acción con una demo gratuita en PC y consolas

Ha llegado el momento en el cual los jugadores pueden anticiparse a ‘Reynatis’, ya que NIS America, ha publicado la prometida versión demo del videojuego RPG de acción, que tiene anunciadas ediciones para PlayStation, Switch y PC, vía Steam. La edición de prueba del último trabajo de Natsume Atari (‘Eiyuden Chronicle: Rising’) y los japoneses FuRyu, nos permite experimentar los primeros capítulos de la trama, que se desarrolla desde la perspectiva de los personajes principales Sari Nishijima y Marin Kirizumi.

Reynatis

A través de la trama confeccionada por Kazushige Nojima, guionista entre otros de ‘Astria Ascending’, ‘Final Fantasy VII Remake’ y el más reciente ‘FFVII Rebirth’, el videojuego nos invita a explorar las calles meticulosamente recreadas de Shibuya, un famoso distrito de Tokio, donde la línea entre fantasía y realidad se difumina. El argumento gira en torno al temor a la magia que albergan los ciudadanos locales, que atormentados ocultan su existencia, obligando a los magos a encubrir sus habilidades sobrenaturales para evitar serios conflictos.

En el centro de esta trama se encuentra Marin, un mago que se presenta en la bulliciosa metrópoli en busca de poder. En sus calles conocerá a Sari, una oficial de MEA, (organización dedicada a mantener a los magos bajo control) y todo se irá descontrolando de inmediato. Con estos elementos, ‘Reynatis’ promete una apasionante narrativa que contrapone la libertad y el orden, con sus protagonistas perfectamente marcados para representar los bandos opuestos de un conflicto que promete sacudir los cimientos de este universo.

A nivel mecánico, tendremos la posibilidad de explorar la ciudad bajo diferentes apariencias, interactuar con civiles, realizar compras, aceptar misiones, e incluso aprovechar las ventajas que otorgan nuestros poderes mágicos para explorar nuevas áreas y hacer frente a exigentes enemigos en batallas que se presentan electrizantes. Además de explorar Shibuya, la trama nos llevará a recalar en “Otro”, un mundo alternativo repleto de secretos por descubrir y monstruos que los guardan.

Oculta la magia

Con un sistema compuesto de dos modos de juego que permite alternar entre maniobras evasivas y el devastador uso de la magia, cada uno de los personajes jugables ofrecerá habilidades únicas, desde invocaciones hasta ataques aéreos haciendo uso de un sistema de combate “hack'n'slash” lleno de adrenalina.

Para poner la guinda y complementar la atmósfera inmersiva, la banda sonora del juego ha sido compuesta por Yoko Shimomura. Si esto no es suficiente, NIS America confirma que el juego incluirá contenido cruzado especial con ‘NEO: The World Ends With You’ de Square Enix, que añadirá personajes, ubicaciones y enemigos de la citada entrega. La versión definitiva del videojuego estará disponible en nuestro territorio para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC, a partir del 27 de septiembre de 2024.