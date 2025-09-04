Gears of War: Reloaded, un título referente en los videojuegos que se universaliza

Cliff Bleszinski, diseñador principal de la mítica saga de Gears of War, celebraba hace unos días que llegase por primera vez a Playstation, ya que hasta ahora era una saga exclusiva de consolas de Xbox. En una entrevista para el medio Eurogamer afirmaba estar "emocionado de que más gente vaya a poder experimentar una gran parte de mi legado por el que trabajé tan duro". Y razón no le falta.

Hace unos días se publicaba Gears of War: Reloaded, una nueva remasterización del shooter en tercera persona que en 2006 irrumpió en la industria del videojuego con una propuesta que redefinió el género de la acción en tercera persona. Su sistema de coberturas, la intensidad de los combates y su atmósfera oscura y opresiva marcaron un hito en el sector. Ahora casi dos décadas después, Gears of War: Reloaded recoge aquel legado y lo eleva a nuevas cotas, presentando una versión definitiva que combina la fidelidad al material original con las posibilidades técnicas del hardware actual. Y lo hace expandiéndose desde Xbox y PC a Playstation 5.

Gears of War: Reloaded Género: Acción Lanzamiento: 26 de agosto Desarrolladora: The Coalition Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Textos: Español Voces: Español Precio: 40€

¿Pero qué es Reloaded? Lejos de ser una simple remasterización, Reloaded incluye todo el contenido de Gears of War: Ultimate Edition y lo expande con el conjunto completo de añadidos que fueron llegando tras el lanzamiento del título original. Esto significa que, desde el primer momento, los jugadores tienen acceso a la campaña principal con su acto extra, a todos los mapas y modos multijugador, además de una completa lista de personajes clásicos y elementos cosméticos desbloqueables mediante progresión. En otras palabras, se trata de la experiencia Gears más completa jamás reunida en un solo paquete. Y sin duda, cuando uno se pone a los mandos, las sensaciones se mantienen casi intactas.

La historia sigue siendo uno de los pilares del juego. Ambientada catorce años después de la invasión de los Locust, nos sitúa en un planeta devastado, donde la humanidad lucha desesperadamente por sobrevivir. En este contexto conocemos a Marcus Fenix, un soldado caído en desgracia que es liberado por su mejor amigo Dominic Santiago para unirse de nuevo al escuadrón Delta. La campaña nos lleva a través de una sucesión de enfrentamientos brutales contra un enemigo implacable, ofreciendo momentos épicos. Y pese a los años transcurridos, la trama conserva toda su fuerza, y la remasterización consigue que se sienta tan intensa como la primera vez.

Un apartado técnico de primer nivel: 4K y 120fps

El apartado técnico es donde Reloaded despliega todo su músculo. La campaña puede disfrutarse en 4K nativos y 60 fotogramas por segundo, con soporte para HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que potencia tanto la fidelidad visual como la inmersión sonora. En el multijugador, el juego da un salto todavía mayor, alcanzando hasta 120 FPS y ofreciendo un rendimiento fluido y estable en todas las plataformas. Además, se han eliminado las pantallas de carga durante la campaña, algo que contribuye a mantener el ritmo narrativo y a reforzar la sensación de estar inmerso en un conflicto constante.

Su sistema de coberturas fue un antes y un después en la industria.

La mejora no se limita a la resolución: texturas remasterizadas, sombras y reflejos más precisos, efectos de posprocesamiento optimizados y técnicas de antialiasing avanzadas conforman un conjunto visualmente impactante. El resultado es un juego que conserva la identidad estética del original pero que luce moderno y espectacular en pantallas actuales. Eso sí, pese a todo, las deficiencias de la IA de los enemigos y los modelados acartonados dejan entrever que no es un juego de la actual generación. El tiempo no pasa en balde pero este Gears of War: Reloaded mantiene con dignidad su adictiva propuesta.

Y ahí tiene mucho que ver el multijugador. El soporte multiplataforma es otro de los grandes atractivos de esta edición. Gracias al juego cruzado y la progresión compartida, los jugadores pueden cambiar de dispositivo sin perder sus avances y formar escuadras con amigos sin importar dónde jueguen. Esta hoja de ruta que Xbox está aplicando a todos sus títulos permite así amplíar la comunidad y asegura que siempre haya contrincantes y compañeros disponibles en los modos online. Y los hay.

El título ofrece momentos épicos.

Y es que el multijugador mantiene intacta su esencia ofreciendo una mezcla equilibrada de modos clásicos y competitivos que ya forman parte del ADN de Gears. Desde los intensos duelos por equipos hasta los modos más estratégicos, la propuesta online sigue siendo tan desafiante y adictiva como siempre, ahora potenciada por la estabilidad técnica y la fluidez de los 120 Hz y la posilidad de jugar contra jugadores de las tres plataformas en las que se ha publicado: Xbox, PC y PS5.

En el caso de PlayStation 5, el título aprovecha las características exclusivas del mando DualSense. La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos añaden nuevas capas de inmersión al combate, mientras que la compatibilidad con la tecnología Super Spectral Resolution de PS5 Pro mejora aún más la calidad gráfica. Estas implementaciones convierten la experiencia en algo más tangible, donde cada disparo y explosión se sienten en las manos del jugador.

Conclusión

Gears of War: Reloaded no solo es un homenaje a uno de los títulos más influyentes de su generación, sino también una puerta de entrada ideal para quienes nunca vivieron la saga desde sus inicios. El trabajo de remasterización es notable y jugarlos en Playstation 5 Pro, como ha sido nuestro caso, una sensación nueva por todo lo que conlleva acabar de una vez con la guerra de consolas. En definitiva, estamos ante la edición definitiva de un clásico moderno. Con su campaña cargada de adrenalina, un multijugador sólido y renovado, y un despliegue técnico muyh notable, Gears of War: Reloaded se erige como la forma definitiva de revivir —o descubrir por primera vez— una de las historias más icónicas de la historia de los videojuegos. Si no la viviste en su día con Xbox 360 (los que pintamos ya canas lo recordamos con mucha nostalgia), ahora es tu momento.

