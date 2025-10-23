La expansión final de la historia de Kingdom Come: Deliverance II 'Mysteria Ecclesiae' llega el 11 de noviembre

Warhorse Studios y Deep Silver han revelado hoy Mysteria Ecclesiae, la expansión final de la historia de Kingdom Come: Deliverance II que analizamos hace unos meses aquí. Esta nueva aventura llevará a los jugadores a explorar los misterios que se ocultan entre los muros del sagrado Monasterio de Sedletz, donde una enfermedad mortal amenaza con consumirlo todo. El contenido descargable estará disponible el 11 de noviembre para PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro.

En Mysteria Ecclesiae, Henry asume el papel de asistente de Segismundo Albicus, un célebre curandero vinculado al propio rey Wenceslao. Enviado en una misión secreta al Monasterio de Sedletz, Henry deberá investigar el origen de una misteriosa epidemia que se propaga entre los monjes y habitantes del lugar.

Sin embargo, lo que comienza como una búsqueda médica pronto se convierte en una compleja red de intrigas políticas y religiosas, donde cada facción del monasterio oculta sus propios motivos. Entre los muros sagrados, nada es lo que parece.

Una experiencia inmersiva y cinematográfica

El nuevo DLC invita a los jugadores a explorar un entorno completamente nuevo, recreado con precisión histórica: el fascinante Monasterio de Sedletz. La expansión ofrece una intensa misión narrativa con elementos de deducción, exploración y decisiones morales que influirán en el desarrollo de la trama.

Durante su investigación, Henry podrá descubrir nuevos atuendos, armas, pociones y libros, ampliando sus habilidades y conocimientos mientras se enfrenta a los peligros que acechan en los pasillos del monasterio.

Además de ofrecer una nueva localización llena de secretos, Mysteria Ecclesiae desafía a los jugadores a desentrañar un misterio mortal y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones en una historia repleta de engaños y revelaciones. A medida que Henry se adentra en las zonas históricamente precisas del monasterio, desbloqueará secciones ocultas, resolverá intrigas y ampliará su legado con nuevos conocimientos y herramientas que enriquecerán su experiencia de juego.

Disponibilidad y precios

Mysteria Ecclesiae estará disponible a partir del 11 de noviembre con un precio de lanzamiento de 13,99 €. Los jugadores que posean la Edición Gold o el Pase de Expansión de Kingdom Come: Deliverance II recibirán automáticamente el nuevo contenido sin costo adicional. Para quienes deseen vivir la experiencia completa, la Gold Edition incluye el juego base, el Hunter’s Fancy Kit, el pase de expansión (con acceso a los tres DLCs narrativos) y el conjunto Shields of Season.