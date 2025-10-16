España se cuela en la Red Bull Home Ground de Valorant con una final presencial en Madrid

Red Bull Home Ground, el torneo off-season más importante del universo VALORANT, aterriza por primera vez en España con su propia edición nacional. Los mejores equipos del país se verán las caras en un formato de máxima tensión, donde la estrategia, la precisión y los nervios de acero marcarán la diferencia. Solo uno alzará la victoria y ganará el billete a la gran Final Internacional de Nueva York.

España contará con su propia edición de Red Bull Home Ground, una competición abierta donde los equipos amateurs tienen la oportunidad única de enfrentarse a equipos profesionales. El torneo arrancará con dos fases clasificatorias onlineen septiembre y culminará en unos playoffs en formato de doble eliminación en octubre, donde se decidirán los héroes locales que se disputarán el título en la Final Nacional presencial de este otoño en La Nave, en Madrid el 18 de octubre.

La fase de playoffs reunirá a ocho equipos: cuatro invitados por méritos deportivos procedentes del Circuito Tormenta (Otakar Esports y Suzaku Esports) y de la VCL Rising España (KOI Fénix y el ganador de la final de la VCL del próximo 28 de julio), más cuatro que se seleccionarán a través de las clasificatorias online, para las cuales ya están abiertas las inscripciones en la web de Red Bull Home Ground hasta el día en el que se celebran. Todos los equipos deberán contar con al menos tres jugadores españoles, reforzando así el objetivo de convertir esta competición en un auténtico escaparate del talento local.

Desde su debut en 2021, Red Bull Home Ground se ha consolidado como uno de los torneos más innovadores y relevantes del circuito internacional de VALORANT, dejando huella tanto en jugadores como en fans. Cada edición reúne a los mejores equipos del mundo en espectaculares enfrentamientos 5v5, donde la estrategia y la habilidad individual se combinan para ofrecer un espectáculo único dentro de la temporada off-season oficial de Riot Games. Esta competición se ha convertido en una plataforma clave para descubrir nuevas promesas y disfrutar del talento de grandes figuras del panorama profesional.

Mixwell será el embajador

La Final Nacional contará con Mixwell como embajador y costreamer oficial. Un auténtico crack dentro y fuera del juego, que estará presente en toda la aventura. Mixwell encarna la pasión y la dedicación que impulsan el mundo de los esports, celebrando el legado del torneo e inspirando a una nueva generación de talentos a aspirar a lo más alto.

Los asistentes podrán disfrutar de una fan zone interactiva, encuentros con creadores de contenido y experiencias inmersivas inspiradas en el universo del juego, todo enmarcado en un ambiente vibrante y competitivo. Con aforo limitado a 750 personas, las entradas estarán a la venta a partir de septiembre en la web de Red Bull y permitirá a los fans vivir en directo uno de los torneos más esperados del año.

En la edición de 2024, el equipo surcoreano T1 se proclamó campeón y ya ha confirmado su regreso en 2025 para defender el título ante gigantes como FNATIC, G2 Esports, Sentinels, ZETA DIVISION.

Red Bull Home Ground aterriza en España por primera vez de la mano de Red Bull y cuenta con el apoyo de MGA MSI, AGON by AOC, DIA y Universae.