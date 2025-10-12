Erazer tiene una bestia para exprimir los juegos al máximo detalle: así es su portátil más potente

La industria de los videojuegos no deja de crecer en ambición y exigencia. Cada nuevo lanzamiento eleva el listón gráfico y técnico hasta el punto de que un equipo con cinco años a su espalda ya no puede seguir el ritmo. Por eso, para disfrutar de los títulos más avanzados, la realidad es clara: toca invertir en nuevo hardware. Y ahí es donde entran en juego dos caminos habituales: montar un potente PC de sobremesa o apostar por la versatilidad de un portátil gaming de última generación.

En esta ocasión, en la sección de Videojuegos de Grupo Joly hemos tenido la posibilidad de probar la segunda opción al remitirnos la empresa Erazer uno de sus portátiles más potentes para su prueba durante unas semanas y ya os adelantamos que hemos quedado bastante sorprendidos.

Hablamos concretamente del Erazer Beast 18 X1 que llega para colocarse en la liga de los portátiles gaming más extremos del mercado. Con una pantalla QHD+ de 18 pulgadas a 240 Hz, el nuevo procesador Intel Ultra 9 275HX y la todopoderosa NVIDIA GeForce RTX 5090 de 24 GB, este equipo está claramente diseñado para jugadores que no aceptan compromisos, así como para creadores de contenido y profesionales que necesitan potencia bruta en su día a día. Aquí la propuesta es clara: tener lo mejor de lo mejor y, a su vez, la posibilidad de darle uso allá donde vayamos. Pero, ¿cumple con todo lo que promete?. Lo vemos.

Cuenta con un gran número de conexiones, algo lógico al ser un portátil premium.

Diseño y construcción

El Erazer Beast 18 no disimula sus intenciones: es un portátil grande, robusto y con un marcado estilo gamer. Con unas dimensiones de 408 x 30,4 x 297 mm y un peso de 3,6 kg, es un equipo que está pensado para permanecer sobre el escritorio más que para llevarlo en la mochila. Aun así, sigue siendo más transportable que algunas alternativas directas, como el MSI Raider A18 HX.

En cuanto a materiales, Erazer ofrece la calidad media habitual de la marca. La tapa de aluminio da una buena sensación premium, pero la unidad base está fabricada en plástico y puede ceder ligeramente si se aplica presión en ciertas zonas. Eso sí, el ángulo de apertura de 150° es generoso y muy útil, aunque las bisagras podrían ser algo más firmes.

Con una altura de menos de 3 cm (sin pies de caja), está en línea con competidores como Aorus o Asus, aunque su peso es algo superior al de estos modelos. El diseño incorpora iluminación RGB personalizable en el teclado, el logo y el bisel posterior, reforzando su carácter gamer.

Pantalla y multimedia

La pantalla es uno de los grandes atractivos de este equipo. Se trata de un panel IPS QHD+ (2560 x 1600 píxeles) de 18 pulgadas con 240 Hz de refresco, lo que garantiza imágenes fluidas y nítidas, ideales tanto para juegos competitivos como para disfrutar de títulos AAA con gran nivel de detalle. Y se nota.

Eso sí, no se trata de un panel OLED ni mini-LED, sino de una solución IPS clásica. Aun así, el rendimiento es excelente en la mayoría de escenarios: gran brillo, buena reproducción de color y una experiencia muy inmersiva gracias al tamaño de la pantalla.

Cuenta con unas grandes aberturas en su parte trasera para facilitar la refrigeración.

La ausencia de una opción 4K puede decepcionar a algunos, especialmente teniendo en cuenta la potencia de la RTX 5090, que está preparada para mover esa resolución sin problemas. Sin embargo, la combinación de resolución QHD+, gran tamaño y alta tasa de refresco ofrece un equilibrio ideal entre calidad visual y rendimiento.

En cuanto al audio, los altavoces integrados sorprenden por su claridad en contenido multimedia. Para gaming, lo recomendable sigue siendo el uso de auriculares que permitan aprovechar un audio más direccional y envolvente.

Rendimiento superlativo

Pero vayamos a lo realmente importante. Si por algo destaca este portátil es por su potencia bruta. El Intel Ultra 9 275HX, combinado con 64 GB de memoria RAM DDR5 y 4 TB de almacenamiento SSD, ofrece un rendimiento de élite tanto en multitarea como en creación de contenido y gaming.

La experiencia con la RTX 5090 es simplemente impresionante. En pruebas con juegos exigentes como Cyberpunk 2077 en calidad Ultra a 1080p, alcanzó casi 200 fps, mientras que en Total War: Warhammer III superó los 220 fps en ajustes Ultra. Esto lo convierte en un equipo más que preparado para los títulos más demandantes actuales y futuros.

La tapa tiene un cierre muy ajustado y es bastante sobria.

En benchmarks también demuestra su músculo:

3DMark Time Spy: 18,554 puntos

Geekbench 6 (Multi-Core): 12,298 puntos

CrossMark Creatividad: 1,951 puntos

Números que lo colocan en la cúspide del rendimiento portátil actual. De hecho, la sensación que deja cuando uno está jugando es que no es un portátil porque la potencia que tiene está muy alejada de portátiles para gaming convencionales. Su nombre es, sin duda, más que acertado porque es una bestia. Sin más.

Teclado, conectividad y extras

Otro de los puntos positivos de este Beast 18 es que monta un teclado SteelSeries con retroiluminación RGB, que destaca tanto por su tacto como por su precisión. Escribir en él resulta cómodo incluso durante largas sesiones de trabajo, y en juegos ofrece la velocidad de respuesta que un jugador competitivo espera.

Un detalle clave es que, gracias a la eficaz disipación térmica, el calor nunca llega a la zona del teclado, lo que asegura una experiencia cómoda incluso en sesiones intensivas de juego o renderizado.

El Erazer Beast 18 ofrece una conectividad muy completa, tanto por puertos físicos como por opciones inalámbricas. Además de dos puertos USB-A (3.2 Gen1), integra dos puertos Tipo-C, de los cuales uno es compatible con Thunderbolt 5, lo que abre la puerta a periféricos de alto rendimiento y transferencias ultrarrápidas. También incluye una toma de audio, una salida HDMI 2.1 para pantallas externas de última generación, un lector de tarjetas SD de alta velocidad y un puerto Ethernet de 2,5 Gbit para conexiones cableadas de baja latencia.

El teclado Steelseries es una delicia al tacto.

En el apartado inalámbrico, el portátil viene equipado con el nuevo Intel Wi-Fi 7 (BE200), que garantiza máxima velocidad y estabilidad en redes compatibles.

Es un conjunto que no solo cubre las necesidades de los gamers, sino también de profesionales que trabajen con equipos externos, monitores o periféricos de gama alta.

Pero no todo es bueno

Uno de los puntos más controvertidos del Beast 18 es su sistema de refrigeración. Si bien consigue mantener las temperaturas controladas incluso en sesiones intensivas, los ventiladores son extremadamente ruidosos. De hecho, si se le exige en juegos punteros el sonido puede resultar molesto sin auriculares por lo que se recomienda hacer uso de unos para que no se solape con el sonido que se está reproduciendo.

La parte positiva es que, a diferencia de otros equipos, el teclado y la superficie no se calientan en exceso, permitiendo jugar con comodidad incluso bajo carga máxima.

Y otro problema lo encontramos en la autonomía. La marca promete hasta 8 horas de autonomía, pero en pruebas reales el rendimiento se acerca más a las 6 horas en uso general y a apenas 3 horas en juegos AAA. Teniendo en cuenta el hardware de este portátil, son cifras razonables, aunque lejos de lo anunciado por Erazer.

En su parte trasera ofrece las conexiones para imagen, red y alimentación.

En la práctica, es un portátil que dependerá casi siempre de estar conectado a la corriente para aprovechar su verdadero potencial.

Y tampoco ayuda el desembolso que hay que hacer por él. El Erazer Beast 18 no es barato: su precio supera los 4.200 euros en páginas web de referencia como Coolmod, PCComponentes o Mediamarkt. Sin embargo, teniendo en cuenta los componentes que integra, la inversión resulta lógica. Este portátil está claramente dirigido a quienes quieren lo mejor de lo mejor y prefieren una solución transportable antes que adquirir un PC de sobremesa. Montar un PC con componentes similares costará similar pero rendirá bastante más ya que la RTX 5090 de este portátil es una versión bastante recortada de la de escritorio. Aún así, si se quiere lo más potente en un portátil, Erazer tiene en esta unidad la respuesta.

Su target está claro: es ideal para jugadores y creadores de contenido que necesitan mover el equipo con frecuencia, ya sea por trabajo, estudios o falta de un espacio fijo donde instalar un PC completo.

¿Vale la pena?

El Erazer Beast 18 X1 MD62729 U9-275HX es un portátil diseñado sin concesiones: potencia extrema, pantalla fluida y gran capacidad de almacenamiento. Es ideal para jugadores hardcore, creadores de contenido y profesionales que necesitan un equipo que rinda como un sobremesa, pero con cierta portabilidad.

Sus principales desventajas son el ruido de los ventiladores y una batería, que con semejante despliegue de potencia, se queda algo corta si vivimos alejados de un enchufe. Además, su peso y tamaño lo alejan del concepto clásico de “portátil” y lo acercan más a un PC de escritorio transportable. Para algunos será una ventaja y para otros no.

Lo mejor:

✅ Potencia descomunal gracias al Ultra 9 y la RTX 5090

✅ Pantalla QHD+ a 240 Hz de gran calidad

✅ Teclado SteelSeries muy cómodo y sin sobrecalentamiento

✅ 64 GB de RAM y 4 TB SSD para multitarea extrema

✅ Conectividad sobresaliente (Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 Gbit)

✅ Gran número de puertos y extras útiles

Lo peor:

❌ Ventiladores muy ruidosos

❌ Sin opción de pantalla 4K

❌ Autonomía justa si vamos a jugar

❌ Peso y tamaño poco prácticos para movilidad

❌ Construcción con base plástica menos sólida que otros rivales

Veredicto: Erazer Beast 18 es un verdadero “monstruo portátil” que ofrece rendimiento de élite a un precio acorde con sus especificaciones. Una opción ideal para quienes buscan un portátil que sustituya al sobremesa sin pagar de más respecto a otras marcas, siempre que el ruido y la portabilidad no sean un problema. Cada euro invertido se recupera en la tasa de frames jugando y la sensación de estar disfrutando de un PC de sobremesa es recurrente. Si te gustan las soluciones compactas y poder jugar en cualquier lugar (con un enchufe cerca), sin duda es una opción muy recomendable. También lo es para aquellos usuarios que no cuenten con un espacio fijo y quieran disfrutar de los juegos a la máxima resolución y detalle. Con este Erazer 'Bestia' no van a tener problemas. Eso sí, el desembolso económico no es apto para todos los bolsillos.

Hemos realizado esta prueba con un portátil que nos ha cedido durante varias semanas Erazer a través de la agencia de comunicación TheGarage.