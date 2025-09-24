La demo de Crisol: Theater of Idols, la imaginaria España en guerra por dos religiones, llega a Steam

Hoy, durante el Six One Indie Showcase, Blumhouse Games ha anunciado la demo gratuita en Steam de su próximo juego de terror y acción en primera persona Crisol: Theater of Idols.

Los jugadores ya pueden dirigirse a Steam y descargar la demo desde este enlace: https://store.steampowered.com/app/1790930/Crisol_Theater_of_Idols/

Crisol: Theater of Idols transporta a los jugadores al mundo de Hispania, una versión terrorífica de España dividida por dos religiones en guerra. Combinando la acción primera persona con los videojuegos de supervivencia y terror, Crisol obliga a los jugadores a sacrificar su propia sangre como munición para sobrevivir a los retorcidos horrores de Tormentosa. Cada disparo consume la vida del personaje, por lo que los jugadores deberán elegir con cuidado cuándo disparar. La supervivencia depende de encontrar el equilibrio entre la vida y la muerte.

Crisol: Theater of Idols se lanzará con idiomas en inglés y español. El doblaje en inglés contará con AmaLee (One Piece Film: Red, Honkai: Star Rail) como Mediodía y Luis Bermudez (DC: Dark Legion, Call of Duty: Black Ops 6) como Gabriel. Para el doblaje en español, Henar Hernández (Big Mouth, Oshi No Ko) dará voz a Mediodía y Mario García (Resident Evil 4) a Gabriel. La demo está disponible tanto con voces en inglés como en español.