El campo de batalla se expande en Battlefield 6: llega Redsec, el Battle Royale gratuito

Electronic Arts Inc. y Battlefield Studios han lanzado Battlefield REDSEC, el Battle Royale gratuito con el que pretender redefinir el género y que se asienta sobre el ADN icónico de Battlefield ambientado en las playas de California en un entorno destructible llamado Fort Lyndon. Y lo hace dos semanas después del lanzamiento de Battlefield 6 (que analizamos aquí en El Loot de Txeron) como parte del despliegue de la nueva era de Battlefield.

Como parte de este paquete Free to Play, todos los jugadores podrás acceder al mapa más grande de Battlefield hasta la fecha, Fort Lyndon, y disfrutar de un nuevo enfoque explosivo del género Battle Royale. El ADN de Battlefield se fusiona con lo mejor del género Battle Royale, creando oportunidades sin igual para que tu equipo afronte cada partida y logre la victoria definitiva. Despliégate en una batalla masiva con 100 personas, explora un mundo enorme en busca de un botín potente y elimina patrullas enemigas mediante la experiencia de jugabilidad característica de Battlefield. El poder de la destrucción táctica aporta un nivel completamente nuevo de estrategia al género, ya que podrás crear tus propios caminos hacia la victoria o convertir el entorno en tu propia arma letal mientras aplastas a las patrullas rivales. Cada ronda es una experiencia trepidante en la que disfrutar de la increíble escala cinematográfica que caracteriza a Battlefield.

El destino Free to Play de REDSEC también incluye Desafío, un nuevo modo que lleva la competición entre patrullas a un nuevo nivel de intensidad. En este modo de eliminación trepidante, 8 equipos compuestos por patrullas de 4 personas compiten, en una serie de misiones dinámicas por rondas, en un formato de torneo. Cada ronda consta de intervalos de 5 minutos, el tiempo suficiente para que las patrullas puedan completar los objetivos de su misión. Prepárate para lo inesperado, ya que cada ronda, ubicación y misión serán variables únicas.

También puedes ir más allá de los límites en REDSEC y cambiar las reglas del combate con Battlefield Portal. Con este conjunto de herramientas, puedes crear o descubrir tus propias experiencias de REDSEC en el espacio de juego de Fort Lyndon, diverso y en constante evolución. También podrás crear un entorno de batalla inigualable usando solamente mazas, enfrentarte a los mejores entre los mejores en un concurso de disparos a la cabeza o idear algo realmente inesperado con estas potentes herramientas de scripting y personalización. Todas estas opciones estarán disponible gratis dentro del entorno de Fort Lyndon.

"Battlefield 6 se lanzó hace poco más de dos semanas y batió todos los récords de la franquicia, convirtiéndose rápidamente en uno de los mayores lanzamientos del año... y aún no hemos terminado", dijo Byron Beede, director general de Battlefield. "El siguiente capítulo de nuestro universo de Battlefield llega hoy con Battlefield REDSEC, nuestra nueva experiencia que incluye Battle Royale diseñado con el ADN explosivo de la serie, nuestro despiadado modo de competición entre patrullas, Desafío, e incluso nuevas formas para que la comunidad cree y disfrute de Portal." REDSEC es todo lo que te gusta de Battlefield (destrucción, combate intenso, caos con vehículos) en un nuevo y enorme espacio de juego que, además, es gratuito para que todo el mundo lo pueda disfrutar".

Temporada 1 de Battlefield 6

Desde hoy, en todas las plataformas, la Temporada 1 ofrecerá tres fases de contenido diferenciadas hasta la temporada navideña. La primera fase de la Temporada 1, llamada Operaciones rebeldes, se lanza hoy e incluye tres armas nuevas, un mapa nuevo, un nuevo modo multijugador de alta intensidad y combate a corta distancia, llamado Punto de ataque, y mucho más. El nuevo mapa Blackwell Fields es la última experiencia de guerra total a gran escala, ambientada en la aridez del sur de California, mientras que el nuevo modo Punto de ataque lleva la jugabilidad de alto riesgo de REDSEC al multijugador con su enfoque en las patrullas y experiencia de una sola vida en combates 4 contra 4. El modo enfrenta a equipos pequeños entre sí en rondas rápidas, luchando por un único punto de captura.

La Temporada 1 también trae el lanzamiento del pase de batalla temático de Operaciones rebeldes con 100 niveles, 6 rutas en total y 10 niveles de prestigio. También están disponibles desde hoy el nivel prémium de BF Pro y contenido prémium de la tienda. "Ya revelamos que este es nuestro plan de ruta más ambicioso en la historia de Battlefield y hoy demostramos nuestro compromiso ante esta afirmación", dijo Vince Zampella, vicepresidente ejecutivo. “Esto forma parte de nuestra promesa de ofrecer una gran variedad de contenido de calidad de forma constante, garantizando que siempre tendrás algo nuevo e inesperado con lo que disfrutar cada vez que entres en combate”.

Este año llegarán dos lanzamientos más de contenido de la Temporada 1, con Resistencia en California, disponible el 18 de noviembre, y Ofensiva invernal, disponible el 9 de diciembre. Resistencia en California incluye un nuevo mapa ambientado en los suburbios del sur de California y un nuevo modo llamado Sabotaje, en el que deberás destruir el mayor número posible de objetivos antes de que termine la ronda. Por su parte, Ofensiva invernal incluye contenido especial de temática de temporada.

Los contenidos de temporada estarán disponibles de forma constante, con nuevos mapas, modos, armas y más. Todas las características que impactan en la jugabilidad serán gratuitas o se podrán ganar, como parte de nuestro compromiso con el juego justo y el acceso para todas las personas. Como hicimos con Battlefield Labs, Battlefield Studios seguirá construyendo tanto Battlefield 6 como REDSEC con la comunidad, teniendo en cuenta sus inestimables comentarios a medida que estos juegos crecen y el universo de Battlefield se expande.

Battlefield 6 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, EA app, Epic Games Store). La última entrega Battlefield 6 lleva la lucha a un nivel sin precedentes, con modos multijugador completamente nuevos, una emocionante campaña en solitario, el regreso de Portal que ofrece potentes herramientas para personas creadoras y numerosas mejoras que han dado lugar a un extraordinario sandbox en el que cada combate, vehículo y estrategia conducen a la victoria.