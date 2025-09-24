Baby Steps o cómo dominar el antiguo arte de caminar erguido

Llegó el día. Los desarrolladores Gabe Cuzzillo, Maxi Boch y Bennett Foddy, en colaboración con la editorial Devolver Digital, anunciaron el lanzamiento de Baby Steps, un peculiar videojuego que ya está disponible para PC y PlayStation 5 a un precio de 19,99 €.

La propuesta invita a los jugadores a ponerse en la piel de Nate, un desempleado sin rumbo que descubre, de forma inesperada, un poder insólito: aprender a caminar. Bajo esta premisa, Baby Steps plantea una experiencia basada en físicas en la que cada paso es un reto y una oportunidad para explorar un mundo misterioso lleno de paisajes montañosos y personajes curiosos.

Entre sus características más destacadas se encuentra una simulación de caminata totalmente basada en físicas, lo que convierte cada movimiento en un desafío por sí mismo. El mundo del juego cobra vida con una banda sonora dinámica compuesta por más de cuatrocientos ritmos y vibraciones, mientras que la exploración se desarrolla a lo largo de una montaña del tamaño de una verdadera cordillera, que puede recorrerse tanto al ritmo del jugador como de manera más pausada. A ello se suma un curioso sistema de limpieza de monos totalmente dinámico y la presencia de sombreros no coleccionables, un guiño humorístico característico del estilo de sus creadores.

Con su mezcla de sátira, dificultad y contemplación, Baby Steps busca hacerse un lugar entre los juegos independientes más memorables de este año, ofreciendo una experiencia tan absurda como entrañable.