Ya hay fecha para el regreso de James Bond: 007 First Light se publica el 27 de marzo de 2026

Ya hay fecha para la vuelta de James Bond a los videojuegos. El desarrollador y editor responsable de la aclamada franquicia Himtan, IO Interactive, junto con Amazon MGM Studios han compartido el primer tráiler gameplay de 007 First Light en exclusiva durante el State of Play de PlayStation. Los jugadores han podido ver por primera vez imágenes de la historia original y reimaginada de James Bond, que muestra al aspirante a espía en acción. Y no tendrán que esperar mucho tiempo para meterse en su piel. 007 First Light se lanzará el 27 de marzo de 2026, en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Patrick Gibson (Dexter: Pecado Original, The OA) ha anunciado el reparto completo de actores de voz y captura de movimiento de 007 First Light, confirmando que él interpretará a James Bond en el juego. Otros personajes clásicos de la saga 007, como M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) y Miss Moneypenny (Kiera Lester), además de nuevas incorporaciones como el mentor de Bond, John Greenway (Lennie James – Fear the Walking Dead, Save Me), y Miss Roth (Noemie Nakai), también estarán presentes.

El gameplay mostrado ha ofrecido un primer vistazo a las localizaciones que descubrirán los jugadores en 007 First Light, enseñando una misión de infiltración durante un exclusivo torneo de ajedrez celebrado en Eslovaquia, así como a Bond colándose en una lujosa gala en Kensington, Londres. Estas dos misiones son solo una muestra de los entornos sofisticados y exclusivos en los que Bond tendrá que aprender a desenvolverse mientras se adentra en el mundo del espionaje.

En el corazón de 007 First Light se encuentra el Creative Approach. Sirviéndose del amplio bagaje que posee en el género que mezcla fantasía y espionaje, IO Interactive ha desarrollado una experiencia Bond que permite a los jugadores completar los objetivos utilizando diferentes habilidades: desde el sigilo puro, la acción directa, o una mezcla de ambos con un toque de improvisación.

Por un lado, Spycraft garantiza que el sigilo y la observación sean tan poderosos como cualquier arma del arsenal de Bond: desde escuchar conversaciones clave y robar objetos vitales hasta inspeccionar el entorno en busca de pistas ocultas y reunir información crítica. Estas mecánicas abren nuevas rutas y oportunidades en cada misión.

Instinct es una mecánica única de 007 First Light que ofrece a los jugadores un recurso versátil para darle la vuelta a cualquier situación. Bond puede usar sus instintos para atraer a los enemigos a posiciones vulnerables, salir airoso cuando es descubierto o concentrarse para aumentar su precisión y poder en combate. Esta mecánica refleja la agilidad mental y adaptabilidad de Bond, permitiendo a los jugadores responder con estilo y mantener el control ante cualquier imprevisto.

Los gadgets de la División Q son una parte esencial del arsenal de Bond en 007 First Light, y están integrados directamente en el gameplay. Desde hackear y forzar cerraduras hasta crear distracciones o incapacitar objetivos, estas herramientas abren nuevas posibilidades para el sigilo, la confusión y la improvisación táctica en cualquier misión. Los jugadores desbloquearán nuevas herramientas a medida que avancen por las misiones, expandiendo su arsenal y ofreciendo nuevas estrategias de cara a los desafíos que les esperan.

Combate fluido y fiel a 007

El combate en 007 First Light está diseñado para ser rápido, fluido y fiel al personaje de Bond, combinando disparos precisos a distancia, encuentros cuerpo a cuerpo de alta intensidad y un sistema de escalada que refleja su uso medido de la fuerza. En distancias cortas, Bond puede realizar derribos, lanzamientos y bloqueos con un gran componente cinematográfico, a menudo aprovechando el entorno a su favor. Cuando los enemigos recurren a la fuerza letal, Bond obtiene su Licencia para matar, lo que desbloquea su destreza con las armas de fuego, integradas con fluidez en la acción del momento. Esta combinación entre combate a distancia y cuerpo a cuerpo, junto con el uso de gadgets, garantiza que cada enfrentamiento resulte personal, adaptable y fiel a 007.

“Con 007 First Light estamos creando, desde cero, una experiencia de James Bond totalmente original, que combina la intensa tensión del espionaje con el espectáculo audaz por el que la franquicia es reconocida”, afirmó Hakan Abrak, CEO de IO Interactive. “La jugabilidad está basada en nuestro enfoque característico de diseño inmersivo, combinando sigilo, acción y creatividad de una forma que se siente hecha a medida para Bond”.

Junto con la libertad que ofrece el Creative Approach, 007 First Light cuenta con las espectaculares secuencias cinematográficas características de la franquicia Bond. Tal y como se mostró en la presentación, los jugadores vivirán momentos trepidantes, como persecuciones a gran velocidad, tiroteos de infarto, combates a bordo de un avión secuestrado e incluso ser arrojados a cielo abierto. Estos grandes momentos están diseñados para capturar la sensación de peligro, la elegancia y el espectáculo característicos del mundo de Bond, al mismo tiempo que muestran su evolución hacia convertirse en un agente de élite capaz de afrontar cualquier desafío que se le presente.

007 First Light costará 69,99 €. Los jugadores que reserven cualquier edición de 007 First Light recibirán una mejora gratuita a la 007 First Light - Deluxe Edition. La 007 First Light - Deluxe Edition Upgrade incluye acceso anticipado, cuatro diseños y cuatro atuendos de Bond: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor y Gentleman Operator.