'Voladura 76', el 'thriller' protagonizado por Adolfo Suárez

La 1 ofrecerá el sábado tras Informe Semanal el tercer documental del ciclo 50 años del gran cambio, que revive los acontecimientos que sepultaron la dictadura y alumbraron el camino hacia la democracia. Voladura 76 es el documental que acentúa la labor de Adolfo Suárez, presidente nombrado por don Juan Carlos en el verano de ese año para poner en marcha la llamada Transición.

Tras La foto, sobre la agonía de Franco, y La democracia no se hará sin nosotrxs, sobre los movimientos opositores a la dictadura, ofrecidos el miércoles de la pasada semana, ahora prosigue esta mirada por los cambios vividos hace medio siglo, entre la muerte de Franco, en 1975, y el referéndum por la Reforma, poco más de un año después.

Voladura 76 es un retrato coral de la España que debía reconfigurarse tras agonizar el franquismo después de Franco. En un auténtico harakiri el presidente debía persuadir a los 530 procuradores de las Cortes para que firmaran la disolución del régimen, un paso a un sistema democrática sin más traumas. Una reforma consultada por referéndum que desmantelaría una dictadura de cuatro decenios. Hubo un apoyo mayoritario a la propuesta y también voces de resistencia a cambiar.

El documental está producido por Catorce (Aqui la Tierra), dirigido por Marisa Lafuente, que desgrana la operación para trazar el cambio del régimen y las formas para convencer a procuradores y fuerzas vivas contrarias a la instauración de una democracia. El equipo de Suárez desplegó recursos de todo tipo, incluidos datos comprometedores y coacciones, aunque prevalecieron las negociaciones. Incluso entre representantes ultramontanos se consiguió que se ausentaran por vacaciones.

Entre los testimonios: el que fuera ministro Martín Villan, el teniente general Andrés Cassinello, la procuradora Belén Landáburu, el letrado de Cortes Diego López Garrido o el ex agente del CNI Jorge Gómez, entre otras figuras clave que rompen el silencio. Voladura 76 recrea en clave de thriller un momento estratégico en la historia reciente de España.