'Saber Vivir' 29 años después, presentador andaluz, cadena y hora para verlo

Tras el estrés de toda la semana, poco después del café de los domingos, a las 12.25 en La 2, hay una relajada propuesta para cuidarse y conocer mejor nuestro cuerpo: Saber Vivir. Este magacín debutó en 1995 como un rincón diario en La 1 para convertirse en el confidente de millones de hogares y estuvo presentado por Manuel Torreiglesias, fallecido hace unas semanas. El espacio sobre salud alcanza su temporada 29, son ya másde 5.000 entregas las que ha acumulado este formato que da voz a los profesionales médicos para la divulacion.

El formato desde 2019 tiene frecuencia semanal en los fines de semana e invita a recargar pilas con consejos y recomendaciones. Nacido para difundir hábitos saludables, Saber Vivir ha evolucionado a un espacio vibrante que desmonta mitos con ciencia y calidez. Al timón, por tercera temporada consecutiva, el periodista sevillano Jero Fernández, uno de los rostros del matinal informativo La hora de La 1 con Silvia Intxaurrondo.

Fernández asumió las riendas junto a Paula Sainz-Pardo en 2023 cuando el programa saltó de nuevo a La 1 antes de recalar en La 2, y desde este domingo se encarga en solitario de la conducción. “Aquí no hablamos de dietas imposibles, sino de cómo querernos un poco más”, resume Jero.

La nutricionista Beatriz Robles, el cocinero Sergio Fernández expertos como Paloma Quintana, Juan Revenga o la neurocientífica Nazareth Castellanos han sido algunos de los colaboradores de estas temporadas recientes para tratar asuntos como el impacto del sueño en el cerebro hasta trucos para contar con una microbiota feliz, lo más decisivo en un sistema digestivo sano. Saber vivir va de lo macro a lo micro siempre con divulgación y cercanía.