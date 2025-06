Había expectación por la presencia de Melody en El Hormiguero, su primera entrevista en el plató tras el Festival de Eurovisión y tras su rueda de prensa en RTVE donde se quejó de la presión sufrida en estos meses. Ella podía haber hecho "algo más potente", y es lo que quería mostrar en su actuación de este miércoles en Antena 3, iniciando Esa diva desde lo alto. Con voz en directo la de Dos Hermanas hizo alarde de las posibilidades de su canción, entrando en el plató con su última canción lanzada, El Apagón.

Melody ha insistido en que se encuentra muy satisfecha con el trabajo hecho en Eurovisión, con el respaldo del público con su valoración pese a ese antepenúltimo puesto. Se lo ha tomado con humor, "donde hay un boquete que me quiero ir de aquí", ha dicho bromeando cuando vio que las votaciones habían sido tan esquivas. Ella está feliz con lo vivido, aunque hayan sido meses de tensión, lamentando de los medios que han contado cosas falsas. Entre ellas, que iba a El Hormiguero cobrando. No aceptó la cantidad que le ofrecía Telecinco y Pablo Motos insistía en que 19 años ningún invitado ha cobrado por ir. Y Melody ha acudido cuando TVE lo ha permitido, como pasó con Chanel o Blanca Paloma, que estuvieron antes del festival. Nebulossa no se sintieron preparados para acudir al programa. En este año, con la competencia de La Revuelta, TVE bloqueó la presencia de Melody en El Hormiguero. Tras finalizar el festival ha podido cerrar esta presencia. El año próximo la cadena pública ha previsto que el representante de Eurovisión no estará libre hasta dos meses después de la actuación.

"¿Hay algún problema ser folclórica, ser española?", ha inquirido hoy la de Dos Hermanas ante tantas críticas. "Quien habla no me conoce", ha señalado sobre su marcha de las redes. Ha reconocido que en Eurovisión "estaba muy tensa". Solo se reía en las entrevistas y que le hubiera gustado desmelenarse algo.

Está feliz pese al resultado. "Mi afán era hacerlo lo mejor posible para que os sintierais orgullosos de mí", ha sido su resumen de lo que le ha movido por ir a Eurovisón "No tengo la sensación de haber perdido, he ganado el cariño de mucha gente que no conocía. No tengo mal perder", ha admitido.

Sobre el conflicto en Gaza ha insistido en que ella está en contra de la guerras, que sean asesinados niños, que pasen hambre. Tanto ella como Pablo Motos se ha mostrado "en contra del genocidio" perpetrado por Israel.