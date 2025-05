En este martes había expectación por oír la respuesta completa de David Broncano sobre lo mencionado por Melody en la rueda de prensa en la que se quejó de que programas de la casa, de TVE, se habían excedido con sus bromas o la habían perseguido ante la puerta de su casa. La artista sevillana estaba abierta a disculpas cuando desde La Revuelta no habían respetado su salud mental ante la ausencia en el programa el lunes posterior a Eurovisión, marchándose a su casa tras la actuación en Basilea.

"No nos vamos a disculpar en ningún momento", ha respondido Broncano en el programa, con el apoyo del público. Tras calmarse las butacas, desde el programa se detalló que ellos la han respetado en todo este tiempo y que la alusión a la salud mental ha surgido por ella y que en ningún momento cuestionaron su ausencia. Sobre las "persianas bajadas" era una imagen lógica para desconectar de los comentarios sobre Eurovisión. Broncano reitera que ellos no han jugado a la presión sobre Melody y que la apoyaron antes y después de su presencia en Eurovisión, sin entender su hostilidad. En el aspecto de no pronunciarse sobre la paz en Gaza, el presentador de las noches de La 1 cree que es una posición de humanidad, no es un comentario político, como el que quiere esquivar la cantante en toda la polémica sobre Israel.

La eurovisiva, por su parte, tras una rueda de prensa en la que atacó a RTVE de no haberla dejado ser ella misma y haber creado "un número más potente", podría estar este viernes en Telecinco, en una exclusiva con alta remuneración. Y la semana siguiente, el próximo miércoles, será la invitada de Pablo Motos en El Hormiguero.

Estas decisiones parecen romper de forma crítica su relación con la cadena pública, a la que Melody defendió en Eurovisión 2025. A la artista de Esa diva le dolió más las bromas de La Revuelta pronunciadas por Jorge Ponce cuando hablaba que sin el televoto a Israel ella hubiera sido la ganadora.