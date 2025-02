'La vida breve', el reinado de comedia de Luis I y un Felipe V con problemas de salud mental

Si la historia que tienes entre manos es la del rey más breve de España, un adolescente reivindicativo junto a una reina desquiciada y exhibicionista, con un padre que tenía alucinaciones y una madrastra conspiradora, nada puede salir mal. Si a eso le añaden un guión mordaz muy actual y un reparto de lujo, el resultado es La vida breve, la nueva miniserie sobre la desconocida y trágica vida de Luis I, rey de España entre dos períodos de su padre, Felipe V.

“Sobre Luis I (1707-1724) hay poca información por ser un rey tan breve. Intentó cambiar la historia de este país y lo consiguió en gran parte, pero no le dio tiempo a hacer todo lo que quería hacer. Mi reto ha sido acercar ese personaje a la actualidad y que un joven se pueda sentir identificado”, destaca Carlos Scholz, actor que da vida al fugaz monarca en la serie.

La vida breve se estrena hoy jueves en Movistar Plus +, comedia histórica que cuenta un periodo de nuestro real paado poco conocido. Arranca con la abdicación de un Felipe V, con visibles problemas de salud mental, en su hijo Luis I quién con tan solo 16 años asume el trono durante siete meses (229 días) justo antes de morir: “Le obligan a ser rey cuando no está preparado. Es un personaje muy resiliente que tira hasta el final”, adelanta el malagueño Scholz.

Reivindicativa y sarcástica con toques new age, muy al estilo de películas como Maria Antonieta’ de Sofia Coppola o la serie Los Bridgerton, la miniserie de seis episodios aborda con ritmo y dosis de humor las intrigas y escándalos en la vida del Borbón, el primer rey de esta dinastía nacido en España.

Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (Fariña o Reyes de la Noche), cuenta con Javier Gutiérrez como Felipe V; Leonor Watling como la madrastra Isabel de Farnesio; Alicia Armenteros como la mujer de Luis I, la excéntrica reina Luisa Isabel de Orleans.

Las tramas de La vida breve mezclan la historia con temas actuales como la igualdad, el machismo, los malos tratos, la libertad sexual, la religión o los 'peligros' de las democracias.

Para el malagueño Scholz, en una profesión tan dura como la de actor en la que no vale con estar al 90 %, siempre hay que “dejarse la piel” en cada momento: “No se puede perder nunca la concentración. En los rodajes hay mucho tiempo muerto, mucho descanso. Yo no cojo el móvil, lo tengo en modo avión para estar siempre metido en el personaje, algo que se nota mucho”.

“Lo que hemos intentado es que sea una serie de época pero que al verla te cuente lo que está pasando ahora. Te das cuenta que no hemos cambiado tanto, que la cosa está muy parecida. Y eso lo hemos llevado a través del humor y el drama”, explica.

Una de las claves del éxito de la miniserie nace de la química que tiene su personaje con el que interpreta Alicia Armenteros, una reina y esposa rebelde que rechaza su cargo de reina de España y con la que protagoniza momentos desternillantes y muy tiernos entre dos reyes adolescentes fuera de lugar.

“Ha sido muy curioso, con Alicia desde el momento del casting ya hubo una química que no se puede explicar. Miradas, risas, conexión con alguien que no había visto en mi vida. Es una gran actriz y una gran compañera. Gracias a ella he conseguido muchas cosas del personaje que no habría conseguido por mí mismo”, asegura Scholz, Luis I en la ficción.