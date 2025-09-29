Vicente Vallés visita 'El Hormiguero' con este libro bajo el brazo

El conductor de Antena 3 Noticias 2 dejará su sitio el miércoles a Esther Vaquero para ser entrevistado esa noche por Pablo Motos en El Hormiguero. La razón: un nuevo libro.

En La caza del ejecutor Vicente Vallés regresa al terreno de la intriga internacional con una novela que consolida su experiencia en el género de espías, publicada el 1 de octubre de 2025 por Espasa y que ya se perfila como uno de los lanzamientos más aguardados de la temporada.

La trama de la novela de Vallés se desenvuelve en un tapiz de conspiraciones transnacionales, donde un equipo de agentes secretos españoles, liderados por figuras curtidas en misiones imposibles, se embarca en la persecución de un asesino profesional apodado "el Ejecutor": un fantasma entrenado en las artes del sigilo absoluto, sin rostro ni rastro, cuya última víctima ha desatado una crisis que amenaza con desestabilizar alianzas geopolíticas.

El vallecano, fiel a su pulso narrativo preciso, construye un relato que arranca con un asesinato en las sombras de una cumbre europea y se ramifica en una carrera contrarreloj que salta de Madrid a Moscú, pasando por los callejones de Estambul y los bunkers de Washington, revelando no solo la frialdad mecánica del verdugo, sino las fisuras en los sistemas de inteligencia que lo han forjado. Esta secuela espiritual de Operación Kazán (ganadora del Premio Primavera 2022) eleva la apuesta al entretejer hechos históricos recientes —como ciberataques rusos y filtraciones de la NSA— con una ficción que roza el umbral de lo verosímil, manteniendo al lector en vilo mediante giros que cuestionan la lealtad de los propios protagonistas.Lo que distingue a La caza del ejecutor de la pléyade de thrillers contemporáneos es la prosa depurada de Vallés, que combina la economía periodística con una tensión cinematográfica reminiscentes de Le Carré o Forsyth, pero infundida de un realismo ibérico que ancla la globalidad en dilemas éticos locales.

Los personajes, lejos de arquetipos unidimensionales, emergen como retratos matizados: el agente principal, un veterano atormentado por pérdidas pasadas, encarna el coste humano del espionaje, mientras que el Ejecutor se desdibuja en un villano ideológico, producto de un lavado de cerebro que Vallés explora con sutileza psicológica, sin caer en maniqueísmos. Temas como la erosión de la soberanía nacional ante potencias híbridas, China, Rusia, EEUU, y la moralidad de la "guerra sucia" impregan el texto, convirtiéndolo en una alegoría velada de la posguerra fría actual.

En última instancia, La caza del ejecutor no solo entretiene con su maquinaria de suspense y dosis de ficción sino que afirma a Vallés como un observador y relator de las amenazas invisibles que definen nuestra era y que invita a una reflexión sobre la fragilidad de las democracias en un mundo de sombras autoritarias.

Si Operación Kazán fue un debut estelar en la ficción, esta entrega lo catapulta a la vanguardia del thriller español, comparable en ambición a las obras de Javier Cercas o Arturo Pérez-Reverte, pero con un enfoque más geopolítico. La novela deja al lector con un regusto amargo y necesario: en la caza del mal absoluto, ¿quién se convierte en ejecutor?

Vicente Vallés (Madrid 1963) es uno de los periodistas más influyentes de España, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde se formó en una generación marcada por la Transición democrática. Su carrera despegó en los 80 en emisoras como Radio Intercontinental y Antena 3 Radio, para luego consolidarse en televisión desde TVE, donde comenzó a salir en pantalla a finales de dicha década con Teledeporte en la Primera Cadena, para pasar por Telemadrid, los Informativos Telecinco (1994-2008), donde presentó programas como La mirada crítica. Instauró en el Canal 24 Horas La noche en 24 Horas y pasó a Antena 3 Noticias en 2011, conocido por su estilo incisivo y su escrutinio al poder político, líder de audiencia en las noches desde la primavera de 2020, en pleno confinamiento.

Casado en segundas nupcias con Ángeles Blanco, de Telecinco, y padre de tres hijos, Vallés ha alternado el periodismo con la literatura, debutando en la ficción con El último minuto (2019) y cosechando el Premio Primavera 2022 por Operación Kazán, un éxito que lo ha posicionado como puente entre el ensayo periodístico y el thriller de espionaje.