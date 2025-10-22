Vicente Vallés y la competencia directa de su mujer: Ángeles Blanco pasa a 'Informativos Telecinco 21.00'

Los Informativos Telecinco son tercera opción en el mando en estos momentos y se ha producido una brecha en las cifras desde que Pepa Bueno se ha incorporado al Telediario 2, que supera el 14% de cuota y aventaja en más de 4 puntos al que conduce en solitario Carlos Franganillo. Ambos están lejos del líder de la franja, Vicente Vallés, que con Esther Vaquero conducen Antena 3 Noticias 2. De cara a los meses de más consumo las cadenas tienen que fijar sus fórmulas en esta hora clave previa al prime time.

Precisamente la esposa de Vicente Vallés, la periodista Ángeles Blanco, será la que sume a la franja nocturna como compañera de narración de Franganillo. Informativos Telecinco 21.00 contará con una pareja desde el 3 de noviembre. Blanco había relevado a Franganillo en sus desplazamientos durante la temporada pasada y ahora pasa las noches de forma definitiva tras haber iniciado el trimestre en la sobremesa.

Franganillo, director de Informativos Telecinco, contará así con otra presencia en la narración para hacer más ágil el tramo de información general. Blanco se enfrentará así de manera directa a su marido.

En la hora de sobremesa Isabel Jiménez se queda por ahora en solitario en Informativos Telecinco 15.00, franja donde el liderazgo de Antena 3 es aún mayor, con la dirección y conducción de Sandra Golpe.