'Verano Azul' en 2025: Selfies, protagonistas tiktokeros y La Dorada como apartamento turístico

¿Cómo serían las experiencias de una pandilla formada por niños y adolescentes que tuvieran como confidente a una mujer bohemia y a un señor mayor que es calificado como "un tipo raro" por sus convecinos? Es improbable que las situaciones del Verano Azul grabado en Nerja entre 1979 y 1980 pudieran calcarse en 2025 sin despertar críticas. Dos adultos desconocidos no podrían tener un vínculo de tanto desparpajo entre los pequeños veraneantes en el siglo XXI. A partir de ahí todo sería además muy diferente en una nueva versión o continuación, con generaciones posteriores, del primer Verano Azul. Las distintas tentativas se quedaron por el camino y hace casi veinte años que estuvo muy cerca el proyecto de hacer una segunda parte con la hijos de Javi (Juan José Artero) y otros protagonistas de la primera tanda.

Las historias propuestas hace 44 años (cuando se estrenó en TVE, en el otoño de 1981) por Antonio Mercero trataban temas universales como el despertar a la adolescencia y a las pulsiones de esos años (el primer amor, la menstruación, el interés por el sexo) además de la identidad, la salud mental, la autoestima, la muerte (claro) o la especulación urbanística en el contexto de unos padres que no saben comunicarse con sus hijos. Estos tienen su mejor confidente y altavoz en los dos mayores con los que son vistos en un barco varado o en el apartamento de esa pintora que tiene detrás la tragedia de haber perdido a su familia.

Los temas siguen estando ahi y por eso Verano Azul sigue encontrando nuevos seguidores y permanece como una historia coral interesante aunque si pudiera ser trasladada a 2025 sería completamente distinta (lo que le haría perder su encanto).

En el capítulo A lo mejor los menores decidía hablar al revés para no ser entendidos y protestar de su incomprensión. Como se dice en las redes, los jóvenes de 2025 tienen un lenguaje con palabras raras para los mayores (como el insustituible "bro") que no tendrían que alterar las sílabas para dirigirse a los adultos ("rañose, rañose").

Tito y el Piraña ante el logo de Avidesa

La falta de comunicación en las relaciones de 1981 se convierte en un exceso de información y comunicación en 2025. Unos protagonistas de un Verano Azul 2 si fueran realistas con el mundo de hoy estarían enfrascados en la soledad de sus móviles, hablando por whastapp, haciéndose selfies y vídeos de tiktok para compartir con gente que no conocen. El ocio en la calle, con esas charlas al atardecer y sus juegos en las terrazas de los bares, serían sustituidos en 2025 por largas veladas de videojuegos.

La incomunicación intergeneracional que marcó a la serie se impregnaría de los silencios ante la pantalla, para niños y adultos, en una continuación en 2025.

Chanquete, el inolvidable Antonio Ferrandis, si ahora lo tuviera que encarnar un huraño cincuentón, ahora sería "un boomer" que gestionarçia un canal de YouTube sobre pesca sostenible, agricultura ecológica, refranes de sentido común y melodías con el acordeón. En las redes se conjetura que La Dorada, de poder seguir existiendo sobre un acantilado, sería ahora un tentador apartamento turístico con el que Chanquete tendría un sobresueldo para su raquítica pensión. En el Verano Azul del 81 La Dorado termina siendo deglutida por un pelotazo urbanístico, una urbanización de lujo cuyos promotores, junto a vecinos acosadores, hicieron la vida imposible al marinero acordeonista. A día de hoy, como contó en 2009 la serie Crematorio, esa trama seguiría vigente. Pero el No nos moverán estaría en vídeo en las redes, pidiendo apoyos para el asediado pescador.

Los padres de Bea, Quique y Javi en la serie 'Verano Azul'

Bea y Desi ya no gritan al cantante Bruno sino que remedan los bailes de reguetón en TikTok. Pancho, repartidor de leche ahora sería un rider ciclista para los desavíos y comida rápida. Javi, el adolescente rebelde, estaría más preocupado de trasladar sus pensamientos en vídeos y tuits en X antes de dar lecciones a los amigos de su padre. Y Quique. Quique, siempre destinado a ser un pasmarote, tendría ahora un pavo más acentuado. La pandilla adolescente serían ya marcianos para los dos niños, Tito y Piraña, distanciados en su mundo infantil. En condiciones normales tendrían prohibido acceder al móvil. Pero ya no dedican las tardes a explorar por los campos y cazas lagartijas, prefieren entrar en bucle en reels de youtube. En una versión actual la homosexualidad o los nuevos modelos de familia ya no son temas tabú ni polémicos.

Chanquete, Piraña y Tito, en una de las playas de Nerja. / RTVE

En un Verano Azul de 2025 los padres protagonistas debatirían sobre los inmigrantes, el cambio climático, o la saturación de turistas allá donde van. La gentrificación amenazaría el encanto de la población ficticia a la que da vida Nerja en la serie, con alquileres disparados que obligan a los autóctonos a abandonar el pueblo. La taberna de Frasco y los locales donde paraba el grupo ya son gastrobares de diseño y tique alto y la pandilla observa cómo los hermanos mayores se enfrentan a la precariedad laboral y a un mundo cambiante, incierto y cruel.

Y los temas vintage ya no son del Dúo Dinámico, sino de Bisbal y el resto de cantantes de Operación Triunfo 1, los ídolos de los padres de un Verano Azul 2025. Todo ello en una serie que sería muy cuestionado, distante y bien diferente a su predecesora. Sería complicado llevar con éxito una continuación de una historia inicial que ya se encamina al medio siglo.