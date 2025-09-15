Dónde ver 'The Studio', la comedia que ha ganado el Emmy por su sátira de la propia industria de Hollywood

Hay que estar desquiciado para trabajar y querer sobrevivir sin secuelas en Hollywood. Es el planteamiento de The Studio, que mediante episodios autoconclusivos retrata de forma corrosiva cómo se gestan películas y series. The Studio se ha llevado cuatro Emmy, todos ellos con su protagonista, el actor-director-productor y guionista Seth Rogen, en el apartado de comedia, incluido el de mejor serie. Hace una semana ya lucía el Emmy a mejor aparición de comedia para el gran Bryan Cranston, que se lo birló (justamente) al director Martin Scorsese, que se interpreta a sí mismo en esta ficción donde se puede palpar el desencanto y la picaresca supina para financiar los proyectos.

Esta más que recomendable serie es de Apple TV+, por lo que en España también se puede ver en Movistar Plus + y en Prime Video. Se estrenó el pasado 15 de marzo y The Studio no solo disecciona con bisturí afilado el ego y el caos, la duda del éxito y la certidumbre del abismo, de la industria cinematográfica, sino que también transmite ese agobio por cumplir los sueños en una imposible fábrica de sueños. Estados Unidos ya no sueña, es una enorme pesadilla. Hollywood es más desengaño que ilusión. La vida, en general.

Este es un recordatorio que el triunfo en el cine es frágil y depende de demasiados factores que no se pueden controlar. Seth Rogen se embarcó en este singular relato autoparódico con Evan Goldberg, (The Interview). La serie de 10 episodios en su primera temporada (per)sigue las desventuras de Matt Remick, interpretado por el propio Seth Rogen, ejecutivo de Continental Studios que pilota su vida de creativo por un mar de crisis continua entre presupuestos inflados, egos delirantes y la presión de producir hits en una era dominada por el streaming y el consumo rápido.

La historia se desarrolla en un rodaje interminable de una superproducción donde Remick lidia con directores caprichosos, actores divos y consejos de administración que priorizan el dólar, lo fácil y el meme, por encima del arte. Lo magistral de The Studio es llevar a la sátira a nombre propios. El cineasta Ron Howard es un director obsesionado con la nostalgia; el maestro Martin Scorsese es un mentor gruñón; Dave Franco y Anthony Mackie dos insufribles estrellas en ascenso.

El premiado Bryan Cranston es el jefe de estudio inspirado en el clásico El Ejecutivo de Robert Altman, al que en su momento dio vida Tim Robbins. Filmada con planos extensos y ritmo de estrés que evoca el ajetreo de un plató y sus despachos, la serie captura el pso de absurdo que tiene la industria de los 'sueños'.

El capítulo The Oner, con un plano secuencia de 20 minutos, le ha dado a Rogen ese merecido Emmy a mejor dirección. Es la serie de comedia del año. Su reconocimiento no ha sorprendido a nadie aunque en su propio relato se deseche todo esto de la seguridad con el éxito del trabajo bien hecho .