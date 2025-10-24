El turco Can Yaman y su excelente español, nivel experto en palabrotas

No se esperaba que un actor turco como Can Yaman se desenvolviera en español con la soltura que demostró este jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano. Yaman es el fichaje de la productora nacida en Granada Secuoya Studios para una de sus próximas series dramáticas. Se ha llevado un año aprendiendo de forma intensiva nuestro idioma, cuatro horas al día. Su aplicación es sorprendente. Para su papel como agente huido en nuestro país tiene que dominar incluso las palabrotas como bromeó con Broncano.

Este intérprete de 36 años nacido Estambul se convierte en un fichaje internacional que amplifica aún más esa producción de Secuoya que verá la luz en 2026. Como creador y director, el también granadino Eduardo Galdo. En Antena 3 se ofrece la última de la series del también creador de Arrayán, La Encrucijada.

Lo de Can Yaman con nuestro idioma es un ejemplo de su fuerza de voluntad. Creció en un entorno multicultural, infuenciado por su familia emigrada desde Kosovo. Hijo único, la separación de sus padres muy de niño le marcó.

Desde joven se inclinó por el deporte, baloncesto y voleibol, disciplinas en las que fue semiprofesional y por entonces, como estudiante universitario, la intepretacióno estaba en su camino. Pero con ese físico de 1,88 y esa fisonomía era fácil que le llegara alguna oportunidad para las pantallas.

En 2012 se licenció en Derecho y fue entonces cuando de manera paralela comenzó a prepararse en los escenarios aunque comenzó su carrera como abogado sin pesar que como actor tenía futuro.

Antes de ser intérprete le llegó la propuesta de ser modelo, campo de la moda donde debtuó con 25 años, en 2014. De la pasarela al plató, en su caso, solo mediaban unos metros. Al poco ya comenzaba a formar parte de esa bullciosa industria turca de las telenovelas al peso.

Can Yaman es de esas personas que no pueden pasar desapercibidas así que en 2016 como secundario de un serial Hangimiz Savascı, se le abrieron las puertas a un papel protagonista y ahí le esperaba Dolunay, en 2017, como Ferit Aslan. Se convirtió en un fenómeno nacional y también en España. La estrenó el canal Divinity con el nombre de Luna llena y el actor turco no pudo dar un paso solo cuando visitó España. Erkenci Kus, Pájaro soñador, se convirtió en el programa doble del canal de Mediaset y Can Yaman entró en la mitomanía. En esta serie no era un pájaro sino un publicista, Can Divit, a lo Mad Men, que rompía corazones en la historia y allá dode fuera. Con este actor las series turcas terminaron de instalarse definitivamente en el mando de las casas españolas. El canal Nova había iniciado el camino con Fatmagül, nadie podía sospechar la que nos llegaba desde el Bósforo.

Yaman ha sido imagen de marcas de moda, ha participado en el cine, en series italianas y de cara a 2026 ampliará su popularidad en España como un infatigable agente, fugitivo, dispuesto a demostrar su inocencia mientras ajusta cuentas.