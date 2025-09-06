El triángulo mediático que forman Susana Saborido, Joaquín y Bertín

Emparejados se asienta en el prime time de Antena 3 y se ubica en una noche abierta a novedades, falta de sorpresas por lo que la cadena más vista da un paso al frente en esta franja con la incorporación de Joaquín Sánchez, que arrastra la expectación de sus seguidores. A su lado, su mujer, Susana Saborido, que en apenas un par de años se ha convertido en una figura mediática con sus colaboraciones en El show de Bertín, en Canal Sur, además de aparecer en los espacios de Antena 3 su marido. Y detrás de todo, la firma Proamagna, la productora sevillana de los proyectos del bético y donde ha ido adquiriendo experiencia Saborido.

Emparejados se presentó en esta semana en el FestVal de Vitoria, la cita que abre el nuevo curso en la pantalla. La pareja anfitriona presentó esta temporada tras el especial de prueba de hace un año y donde de par en par de invitados se conjuga la entrevista, el dating show con pruebas sobre la intimidad o la coordinación entre los miembros del dúo, juegos y preguntas con mucho humor alrededor.

En cada gala también intervienen la ex gimnasta Almudena Cid y la presentadora Anna Simón, que vuelve así a la televisión nacional y al grupo, Atresmedia, que le dio su gran oportunidad. En total hay seis entregas grabadas y según sus resultados de audiencia proseguirá el formato con nuevas tandas. En cada noche una pareja invitada pone a prueba su química ante un matrimonio que ya ha superado los dos decenios de relación como el del ex capitán del Betis y su esposa. Y será Bertín Osborne el protagonista de esta primera noche, acompañado de su hija Alejandra. Tras su participación en Tu cara me suena regresó a los viernes de Canal Sur y en este sábado, como invitado, reaparece en Antena 3.

Además de este primer dúo de padre e hija también estarán en esta temporada la hija de la infanta Elena, Victoria Federica de Marichalar, que estará acompañada de su mejor amiga, la sevillana Rocío Laffón; o las actrices Loles León y Bibiana Fernández amigas desde hace más de cuarente años.

Emparejados cuenta con un plató vibrante y participativo, con un centenar de asistentes que se reparten en dos gradas enfrentadas, rosa y azul, compitiendo por los premios de los enigmas a los que se someten los invitados y la pareja anfitriona.

Entre las secciones del programa se encuentra La pirámide del picante, con cinco niveles de preguntas subidas de tono. Las parejas se retan con cuestiones comprometidas y de no responder, o ante la respuesta del contrario, han de enfrentarse a platos cada vez más condimentados hasta lo infernal.

Cid es la conductora de ¿Quién es quién?, desafío de adivinación que pone el foco en la intuición de las parejas. Deben descubrir quiénes son los verdaderos allegados de un personaje misterioso y quiénes son actores. Con 15.000 euros en juego hay que rebasar cinco rondas. Y Beso o Cobra, con Anna Simón en una sección de citas con suspense. Un participante busca el amor entre dos candidatos: uno de la grada rosa, apadrinada por Joaquín y Susana; y otro de la azul, respaldado por la pareja invitada. El traidor puede llevarse el premio pero si hay match hay 6.000 euros y un viaje para los participantes