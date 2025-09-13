'The Studio' y 'Adolescencia' ¿por qué son las grandes favoritas en la noche de los Emmy?

El Peacock Theater de Los Ángeles vive este domingo (madrugada del lunes, hora española) la última gran gala audiovisual del año, los premios Emmy, los de la academia de la TV estadounidenses. La serie The Studio, la sátira de Hollywood de Apple TV+ creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, con tantos cameos y trabajos episódicos destacados, se posiciona como una de las grandes favoritas y podría arrasar en las categorías de comedia. Cuenta ya con un récord histórico de 23 nominaciones para una serie debutante, igualando el hito de The Bear (Hulu, Disney) en 2024. Como principal rival está la más amable y llena también de estrellas Solo asesinatos en el edificio, que encabeza el trío de Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short y que fue distinguida en los Globos de Oro. Estos galardones hacen justo balance final de temporada.

The Studio se burla de las entrañas de Hollywood, con Seth Rogen interpretando a Matt Remick, un jefe de proyectos que navega por el caos de la industria cinematográfica. Entre la autoparodia y la autocrítica, es evidente que no va a pasar desapercibida en la noche de los Emmy y podría dar un apoyo de prestigio a la plataforma de Apple, necesitada de estos ‘cariños’. Entre las nonimaciones está la del cineasta Martin Scorsese como actor, por interpretarse a sí mismo en un episodio.

La segunda temporada de The Last of Us, de HBO Max, y Separación, con Ben Stiller, de Apple TV, parecen los mejores posicionados en drama.

En miniserie todo parece bien claro en favor de Adolescencia, la reivindicativa ficción británica compuesta por cuatro episodios en plano secuencia, dirigida por Philip Barantini, la gran esperanza de Netflix para la noche.