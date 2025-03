¿Qué va a ser de Terelu Campos en 'Supervivientes'? Su misión lo cambia todo

Terelu Campos está en Honduras para participar este jueves en la gala inaugural de Supervivientes 2025 en Telecinco. Su presencia ha generado especulaciones y misterio entre los seguidores del reality extremo aunque la misión de la hija de la recordada María Teresa Campos no está claro del todo. La productora Bulldog sólo ha dejado caer su nombre pero no si caerá desde el helicóptero. Jorge Javier Vázquez, el conductor de las galas, será quien vaya descubriendo este jueves el papel exacto de Terelu entre los robinsones y la bienvenida, por allá, de Laura Madrueño.

Durante la emisión del pasado programa de ¡De viernes!, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, se confirmó el fichaje. Tras semanas de interrogantes sobre los participoantes (se saben muy pocos nombres) la madre de Alejandra Rubio confirmó su participación: "Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora, y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes". El vídeo promocional desató una locura entre seguidores y medios . Su fichaje en ediciones anteriores parecía siempre probable pero al fin se ha conseguido, aunque con reservas.

Telecinco ha evitado catalogarla explícitamente como "concursante oficial". Esto abre posibilidades sobre cuál sería su verdadera función en Cayo Cochinos, donde vuelve a producirse el reality.

Terelu Campos recibe la medalla para María Teresa Campos

¿Cuáles son los concursantes oficiales confirmalados? Entre los que se batirán el hambre y las inclemencias hondureñas estarán Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Álex Adrover, Rosario Matew, Joshua Velázquez, Samya Aghbalou y Ángela Ponce. A la lista no se suma como tal Terelu, que debe afrontar, por lo visto "una misión especial", no se sabe si alguna labor en concreto de convivencia con uno o varios de los compañeros en las playas.

En todo caso, Terelu no competiría frente a frente por una supervivencias de muchas semanas en Cayo Cochinos, sino que efectuará un trabajo en concreto para volverse a continuación. Un reclamo en principio sin un papel claro que puede cambiar con los primeros días, pero sin tener el objetivo de ir a por la victoria en ningún momento.

Terelu, además, está preparando una obra teatral, Santa Lola, que no tiene previsto un estreno inmediato pero que esta aparición le reportaría una promoción extra. Por lo pronto ella ha dicho que no sabe nadar, por lo que no bajaría del helicóptero, y sus alergias la ponen en riesgo por las picaduras de insectos. ¿Entonces para qué va? Telecinco y Terelu son así.

Supervivientes 2025 arranca el 6 de marzo con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño al frente. Para Telecinco, animada por La isla de las tentaciones, es clave que funcione en audiencia. La mayoría de los concursantes ya están en Honduras, de su popularidad y juego depende todo.