'La Suerte', en qué consiste la serie sobre el torero con Óscar Jaenada

Estrenada esta semana en la plataforma Disney+, La Suerte: Una serie de casualidades ha encontrado una buena acogida por lo heterodoxo de su propuesta y acierto. Es una comedia que a lo largo de seis episodios (en total daría para una película de tres horas) coloca al mundo taurino en el humor absurdo y el tono surrealista con la mirada de un director experto en terror Paco Plaza (la saga Rec) y Pablo Guerrero. Como indica su nombre, el destino, la superstición, como base de la historia firmada también por Borja González Santaolalla y Diana Rojo Martín.

La trama gira en torno al encuentro improbable de un apocado y vulnerable taxista, David (Ricardo Gómez, Cuéntame) con el entorno de un torero. Termina convirtiéndose en el chófer personal de El Maestro, que exige que le lleve a todas las plazas. Ese maestro es el internacional Óscar Jaenada, un diestro que tras un retiro atormentado regresa a los cosos para hallar la gloria de otros tiempos. Esa conducción de la cuadrilla por la geografía española se convierte en una road movie estrafalaria en busca de la redención y el prestigio.

En esa cuadrilla también está un maestro, Óscar Higares, ya habitual en las ficciones, el gaditano Manuel Morón y el sevillano Ángel Bernardino.

Producida por Boomerang TV y distribuida por Disney+, la serie humaniza el colectivo taurino en clave ligera, sin entrar en la polémica del maltrato animal, y coloca a Plaza como un narrador versátil. La comedia no termina de funcionar, como tampoco personajes como el de Ricardo Gómez. La historia exagera los clichés andaluces para aumentar la parodia y más bien nos deja por ahí, a los espectadores andaluces, en la indiferencia.

Lo mejor, Óscar Jaenada.