Sonia y Selena al filo de marcarse un Andy y Lucas, aunque su representante desmiente una ruptura

La separación del dúo Sonia y Selena ha estado presente a lo largo de este lunes, en el contexto de que la pareja reunida hace un año para participar en el Benidorm Fest habría tenido una fuerte discusión por la que no habría vuelta atrás en seguir. La mala relación entre ambas ha sido siempre un argumento sobre la fragilidad del dúo artístico que vivió su esplendor en el verano de 2001 con Yo quiero bailar (toda la noche). Fue una primera etapa fugaz que dejó uno de los grandes temazos de los primeros veranos de este siglo por lo que la segunda andadura era recibida con entusiasmo por muchos fans que superan ya los 40 años.

La noticia de una ruptura a lo Andy y Lucas, con una pelea de por medio antes de dar el portazo, ha estado presente en este lunes pero ha sido el representante del dúo el que ha desmentido que se hayan separado. Sonia y Selena seguirán juntas para seguir con los compromisos firmados en este y el próximo año y estarían abiertas a nunevo proyectos aunque Sonia Madoc podría estar trabajando en un disco en solitario sin dejar el dúo.

El programa Fiesta de Telecinco avanzó este domingo que Sonia (la rubia, Barcelona 1974) habría querido poner fin a la relación tras sacar su primer single sola, Diva Neón, la pasada semana. Aunque Selena Rodríguez (la morena, Castellón, 1975) no está convencida de esos aires propios que respira su compañera, finalmente ha aceptado en esta autonomía de ambas mientras meditan cómo serán esos nuevos temas tras el regusto de haber quedadas eliminadas a las primeras de cambio en el Benidorm Fest 2025 en el que venció Melody con el discotequero vintage Reinas.

Frente a los 23 años de unión de Andy y Lucas, que han terminado como el rosario de la aurora para los dos cantantes gaditanos, Sonia y Selena han estado juntas apenas un trienio. Entre una primera fase, un intento de reconciliación en 2010 y la vuelta del pasado año. El experimento de vuelta con Reinas, pese a no pasar a a final de Benidorm, no ha sido mala experiencia ya que ha superado las 15 millones de reproducciones en plataformas digitales. El tándem sabe que juntas tienen mucho más tirón, de ahí que se hayan visto obligadas a templar los animos. Su representante, ha desmentido rotundamente una disolución inminente, afirmando que "el dúo cumplirá todos los compromisos adquiridos, independientemente de desarrollos personales", priorizando actuaciones pendientes como el show de fin de año en Barcelona y apariciones promocionales ligadas al Benidorm Fest.