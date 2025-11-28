Sonia y Selena 2.0 termina en bronca y ruptura ¿quién ha roto el dúo musical?

Que si Sonia hacía un disco por su cuenta pero no partía la pareja, que si iban a cumplir sus cormpromisos. Qué va. Sonia y Selena, definitivamente, ha puesto punto final a su historia compartida, apenas un año y medio después de un efímero reencuentro que ilusionó a miles de fans cuando anunaciaron que se unían de nuevo para ir a Eurovisión vía Benidorm Fest.

La separación se ha confirmado este viernes tras especulaciones y declaraciones cruzadas. Y tras casi tres décadas de altibajos, idas y venidas, cada una emprende su propio vuelo. El representante del dúo ha culpado a Sonia Madoc de no querer seguir y por adelantado haber asumido un nuevo camino en solitario.

El tema Yo quiero bailar, en 2000, que estuvo a punto de ir a Eurovisión, fue su punto de partida, convirtiéndose en una contundente canción del verano sigue sonando a día de hoy. Vendiendo miles de copias, con actuaciones sin parar a principios de este siglo, las grietas aparecieron pronto por diferencias creativas, estilos opuestos y visiones dispares. En 2002 cada una tiraba por su lado.

El dúo Sonia y Selena se disolvió entre rumores de tensiones, un vacío que perduró durante más de dos decenios entre sus fans.

El milagro se anunció en 2024. Con el 25 aniversario de su hit estrella en el horizonte y pancartas de fans clamando por su regreso, Sonia y Selena anunciaron su reconciliación. El motivo de regreso: el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión. Presentaron Reinas, un tema que, aunque no les abrió las puertas de Malmö, reavivó la llama. "Volvemos por el amor del público", declararon entonces, y embarcaron en una gira que les permitió cerrar heridas pendientes y celebrar su legado.

Durante un año trabajaron en su promoción conjunta, con actuaciones de emoción y una química renovada que ha durado bien poco. El pasado 17 de noviembre el programa Fiesta de Telecinco destapó la noticia inevitable: el dúo se separaba. Sonia Madoc no ocultó que así era y su ex compañera y representante lo han anunciado este viernes.

Sonia ya minimizó la ruptura hace una semana en Telecinco: "Somos leyenda y estaremos para toda la vida". "Hago música en la que creo y vibro. Necesito sentirme libre", ha sido la justificación de quien ha terminado por enterrar el dúo.