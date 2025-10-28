Estas son las cinco parejas de valientes que participarán en ‘La isla de las tentaciones 9’

La isla de las tentaciones 9, tras calentar motores en la plataforma Mediaset Infinity, pega el salto a Telecinco a partir de este lunes a las 21:45 horas. Los lunes tendrá lugar la emisión principal del programa, mientras que los martes y los miércoles se emitirá la narración de la experiencia con un formato más corto en el access prime time.

Cinco parejas exponen su relación sentimental en una aventura que promete fuertes emociones en la República Dominicana. Un año más, Sandra Barneda se pone al frente del reality estrella de Mediaset entre el público joven. Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su relación sentimental en La isla de las tentaciones.

Juanpi y Sandra. / MEDIASET

Juanpi y Sandra

Juanpi (28) y Sandra (23) proceden de Los Barrrios y Algeciras, respectivamente, en la provincia de Cádiz. Con un año y medio de noviazgo a sus espaldas, la pareja afronta el complicado desafío de La isla de las tentaciones. Ambos se conocieron a través de las redes sociales hasta que poco a poco surgió su historia de amor. Juanpi ha reconocido que ha sido infiel a muchas de sus parejas, un hecho que mantiene en vilo a Sandra. El joven asume el reto de La isla de las tentaciones con el fin de ser fiel a su pareja.

Gilbert y Claudia. / MEDIASET

Gilbert y Claudia

Esta pareja de mallorquines también lleva juntos un año y medio. Gilbert (24) y Claudia (23) comenzaron su relación sentimental siete años después de conocerse en el instituto. En aquel momento tenían pareja, por lo que tuvieron que esperar un tiempo para dar forma a su historia de amor. Al mes de estar juntos, decidieron compartir residencia y medio año después adoptaron a su perrita Chloé. Claudia es una chica celosa, posesiva y caprichosa, mientras que Gilbert se ha adaptado durante todo este tiempo a la personalidad de su novia. Ambos se presentan a La isla de las tentaciones con el fin de equilibrar su relación de pareja.

Lorenzo y Nieves. / MEDIASET

Lorenzo y Nieves

La pareja almeriense se conoció a través de las redes sociales hace un año y diez meses. En un principio, Lorenzo tenía novia pero acabó enamorado de Nieves. Durante su relación han tenido que luchar contra sus exparejas, pero el amor que se procesan ha superado todas las barreras. Lorenzo tiene 30 años y Nieves 22, una diferencia de edad que también ha sido un obstáculo en ocasiones. Lorenzo le ha pedido matrimonio, pero aún no tienen fecha para la boda. ¿Seguirán los planes de boda vigentes tras su paso por La isla de las tentaciones?

Rodri y Helena. / MEDIASET

Rodri y Helena

Ambos proceden de Madrid y llevan juntos tan solo un año. Aunque crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista, su relación se cocinó a fuego lento. Rodri, que por aquel entonces tenía pareja, fue el que dio el primer paso. Él no se fiaba de Helena y no dejó a su expareja hasta que no tuvo claro que Helena podría ser el amor de su vida. Su relación ha estado marcada por los altibajos y los celos de Rodri. Ambos se embarcan en La Isla de las tentaciones para saber si están hechos el uno para el otro.

Darío y Almudena. / MEDIASET

Darío y Almudena

Darío (25) y Almudena (26) conforman la pareja que más tiempo lleva juntos de la presente edición. Su relación parte de la época adolescente, permaneciendo 11 años juntos. Ambos proceden de Málaga. Almudena reconoce que es muy celosa y dependiente de Darío. Al comenzar su noviazgo a una edad temprana sienten que se han perdido muchas etapas de la vida. La pareja encara el reto de La isla de las tentaciones con dos objetivos en mente: pasar por el altar y formar una familia.