El sobrecogedor análisis del genocidio de Ruanda

Documentos TV estrena a las 00.10 en La 2 A la sombra de las colinas cuando se cumplen 31 años del genocidio de Ruanda. El trabajo cuenta cómo la ONG One help, one direction trabaja por la curación de las heridas que perduran en la población del país. Se cumplen 31 años de la matanza de los tutsis en Ruanda a manos de extremistas hutus. Se calcula que fueron asesinadas 800.000 personas. Se calcula que un 70% de los tutsis murieron.

"Yo era adolescente cuando el genocidio”, recuerda una mujer de Kigali, la capital ruandesa. “Se ordenó a los genocidas matar a todos los niños y luego a las mujeres embarazadas para que no dieran a luz a cucarachas, como nos llamaban”, relata con dolor, mientras cuenta que las niñas tuvieron que presenciar aquella terrible masacre.

Como ella, Amani es otro de los supervivientes de aquel aterrador acontecimiento de la historia de Ruanda. Sus padres fueron asesinados en el genocidio. Él, en alguna ocasión, se ha planteado el perdón y la capacidad de avanzar juntos. Hoy, en Nyamirambo, un barrio pobre de Kigali, ha fundado la ONG One help, one direction con otras víctimas. Aquí enseñan la historia más reciente de Ruanda, el genocidio y sus consecuencias, para que no se vuelva a repetir

El trauma del pasado permanece. Amani y sus jóvenes compañeros han decidido poner en marcha este proyecto para ayudar a los niños y a sus familias a construir una sociedad pacífica. “Unir, equilibrar y responsabilizar, eso es lo que se necesita para acabar con la tristeza vinculada a un pasado traumático”, afirma Amani. Es consciente de que estos traumas, junto a las desigualdades sociales, son un caldo de cultivo para la inestabilidad de Ruanda. Por eso, estos jóvenes enseñan a mirar al futuro y a dejar atrás el odio y la venganza.

En la ONG, una de las tesis que se transmite es, como afirma Amani, centrarse “en lo que nos une y no en lo que nos separa. Si seguimos manteniendo las divisiones, nos arriesgamos a sufrir otro genocidio”. “Si la gente venga las muertes, el resultado será más muertes".

