¿Y si una joven se convierte de sopetón en reina de España? 'Su Majestad'

Pilar de Borbón se convierte en el personaje ficticio que debe asumir la responsabilidad de la Corona durante la defenestración de Alfonso XIV. A partir de ahí la ucronía de imaginar cómo sería España si una joven princesa que va a su bola tiene que ocupar el trono. Es lo que propone Su Majestad, serie de comedia satírica que llega este jueves a Prime Video. En los guiones y en la dirección, la pareja Borja Cobeaga y Diego San José, los guionistas de Ocho apellidos vascos. Estos delirios en la corte de la princesa Pilar cuentan con siete episodios de media hora, reflexión, o irreflexión, del papel de la monarquía en estos tiempos, con una mirada excéntrica sobre el protocolo, la representación y la meritocracia. Anna Castillo es esa desorientada pricesa que se le pone el sistema en los hombros de manera imprevista y Ernesto Alterio el secretario que tiene que pulir a toda prisa a la nueva jefa del Estado, que aprenda rápido y que se incorpore sobre la marcha a sus labores institucionales. Un 2024 de comedia que en el apartado de la Corona es bien diferente al panorama de serenidad que brinda los reyes Felipe y Letizia y sus dos hijas.

Anna Castillo, con su vis cómica, interpreta a esa joven futura reina que debe convertirse en máxima representante de la Corona tras un escándalo que salpica a su padre, Alfonso XIV (y que interpreta Pablo Derqui). El incidente obliga al monarca a dejar su papel de representación y apartrse de sus obligaciones. Pilar es llamada por el Gobierno para asumir una posición de jefa del Estado para la que nunca se había preparado. La princesa Pilar es arrogante, irresponsable, holgazana y sin formación adecuada. Pero ¿quién dijo miedo? En esta ficción la heredera asume esa misión para confirmarse que está a la altura de lo que ella vislumbraba. Gracias a su secretario, Guillermo, puede hacer realidad el empeño. Antes y durantes, situaciones absurdas y un tanto inimaginables si nos ponemos a pensar en la osadía que sería tener al frente de la institución a una joven tan irreverentemente audaz.

De puertas para fuera la princesa brinda una cara que no tiene que ver con la intimidad. Una chica habituada a los privilegios y que no contaba con llegar a ser reina ahora tiene una presión de responsabilidad con la que no contaba. El secretario es su salvación, un hombre con paciencia y lealtad para contribuir a que el díficil objetivo de sustentar la Corona en esos momentos se consiga. En la relación entre ambos, con caracteres tan diferentes, estriba en gran parte la comedia. No son ingredientes totalmente originales, pero en manos del Cobeaga y San José añaden una visión local para reírse una vez más de tópicos y clichés sociales españoles.

Ramón Barea interpreta al jefe de la Casa Real, el que debe sacar del atolladero a la institución; y Lucía Díez, es la amiga que pone el hombro de consuleo a la desconcertada princesa. Freddie Dennis es un antiguo romance que tuvo la noble y el jefe de seguridad de la Zarzuela está a cargo de Pablo Vázquez, con las tramas secundarias de quienes deben ayudar, o agobiar más, a la representante real.

Borja Cobeaga se reparte la dirección de los siete episodios con Ginesta Guindal (Élite). A su vez él es el guionista junto a Diego San José y José Antonio Pérez Ledo. Para las localizaciones se ha contado con monumentos madrileño como el Palacio de Linares, en plena plaza de Cibeles, o un palacio-cigarral a las afueras de Toledo, la Quinta de Mirabel. Todo ello para recrear la pomposidad real sin recurrir a edificios de la Corona.

Su Majestad bromea con los estereotipos y las contradicciones de las altas representaciones y su mundo paralelo de ficción cuenta con roles y personajes que podemos identificar con la actualidad. Es nuetra versión propia de The Crown, con aire de comedia cañí, a cargo de los impulsores del fenómeno de los Ocho apellidos.