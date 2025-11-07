La serie 'Pluribus', la felicidad del mundo en manos de la persona más miserable

Apple TV+ acaba de lanzar una serie de ciencia ficción con el sello de Vince Gilligan, Pluribus. Es la nueva propuesta del showrunner de Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, y que ya ha sido renovada para una segunda temporada antes incluso de su estreno este jueves. Apple TV+ se puede ver en aplicación o dentro de Movistar Plus +.

La historia está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul) que a lo largo de nueve episodios cambia los roles típicos del género fantástico y distópico. En un mundo futuro somo todos demasiados felices. La felicidad forzada llega a convertirse en una amenaza global. La protagonista de la historia es Carol, es la “persona más miserable del planeta”, que ahora debe actuar para convertirse en salvadora del mundo, en una sátira de la zona de confot, del mundo de bienesetar excesivamente planeado y ausente de otras metras.

Esa felicidad a la que se enfrenta Carol ha destruido la esenecia humana y los individuos se dejan arrastrar por comportamientos erráticos.

Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga coprotagonizan la serie a través de temas como la autenticidad emocional, el control de la sociedad y la redención individual. Gilligan encabeza el equipo de guion y dirige varios episodios.

Rhea Seehorn ha resaltado en distintas entrevista “la vulnerabilidad cruda de su nuevo personaje” frente a las reglas de mujer dura junto a Saul Goodman. “Ahora la miseria se convierte en superpoder”, adelanta. Esta idea la gestó Gilligan a partir de reflexiones tras la pandemia por la “felicidad tóxica” que imprime a través de tantos conductos la era digital. Al thriller de conspiración que late en esta extraña distopía futura se le unen los toques de humor negro que caracterizan a sus series, con Walter White como primer antihéroe con tantas contradicciones.

El autor de Breaking Bad ya trabajó con Apple TV+ para colaborar en la serie El dia después. Para este Pluribus ha contado con toda la confianza de la plataforma con un buen presupuesto para crear ese mundo de euforia con tantas grietas. Continuar con este trabajo ya reporta un plus de interés para asomarse a lo uevo de Gilligan. Se ha rodado entre Nueva York y Nuevo México, la patria de Breaking Bad, para indagar si la infelicidad es, paradójicamente, el antídoto contra la mediocridad y la uniformidad de las emociones colectivas. Un reto moral y filosófico.