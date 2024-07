Así será la final de 'Tu cara me suena', con 'La vida de Brian' y conexión con Ángel Llácer

Tu cara me suena despide este viernes su undécima temporada con cinco finalistas para ser proclamados vencedores por el público y una gala en directo que arranca al filo de las diez y media de la noche en Antena 3 desde Barcelona. En las mismas instalaciones de Gestmusic donde se produjera Crónicas marcinanas, en esta noche Carlos Latre dirá adiós al espacio del que ha sido jurado durante todo este tiempo, más de doce años, para incorporarse a Telecinco. Será el conductor de Babylon Show, el formato diario de access prime time que competirá ante El Hormiguero o el nuevo espacio de David Broncano para La 1.

El jurado habitual del programa contará con la ausencia de Ángel Llácer, que repone de una infección bacteriana que contrajo en un viaje a Vietnam en febrero. Aunque no esté en el plató seguro que habrá videollamada con el presidente. Quien le ha relevado en buena parte de esta temporada ha sido el actor y cineasta Santiago Segura, que de paso aprovechará para promocionar su actual película en las carterleras, Padre no hay que uno 4. A su lado, dos veteranas cantantes, Lolita y Chenoa, más que implicadas e integradas en este programa. Chenoa estará en Operación Triunfo 2 en Prime Video, pero no estará disponible hasta el año 2025.

Manel Fuentes sufrió un accidente antes de comenzar a grabar esta temporada, es el conductor del formato que hoy tiene que animar y presentar a los cinco finalistas que se disputan el título.

La isleña Julia Medina es una de las favoritas y esta noche prsentará su carta final con, nada menos, que Céline Dion. Raoul Vázquez, que fue el primero en obtener la plaza de hoy, también apuesta fuerte para emular el vozarrón de Tom Jones. Conchita es la tercera en liza e interpretará a Billie Eilish y el veterano David Bustamante probará con la copla imitando a Antonio Molina, a su vez uno de los ídolos de su compañero en OT 1, David Bisbal. Supremme de Luxe intentará sorprender con Raphael, como finalista con menos posibilidades de los cinco, de momento.

Entre los participantes que se quedaron por el camino también darán juego en la noche en directo. Miguel Lago se atreverá con Elthon John; Raquel Sánchez Silva, que ha dado noches brillantes, lo intentará con Lady Gaga; y Valeria Ros, que ha decepcionado como concursante porque no se le ha visto evolución desde sus limitaciones, será Lola Índigo. Aunque no sea finalista, siempre es esperada con cada actuación: Juanra Bonet homenajeará a Eric Idle con el Always look on the bright side of Life de La vida de Brian.

La invitada de esta noche tan especial es la ganadora del pasado año. Miriam Rodríguez imitará a Dua Lipa en la espera de la cuenta atrás para votar por teléfono a alguno de los cinco finalistas de este Tu cara me suena 11 que ha sido líder en la noche de los viernes para Antena 3 con cerca de un 20% de cuota y una media de más de 1,7 millones de espectadores.