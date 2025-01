Santiago Segura: "Siempre he sido un poco infantil, gamberro"

Los Wawies es una serie de animación española creada por el diseñador gallego Ton Pernas y guiones de este autor junto a Eva Pérez Misa. Acaba de incorporarse a la parrilla de Clan y entre las voces de sus personajes figuran las de Silvia Abril o Santiago Segura. Los Wawies viven en un planeta llamado Wawaland que a través del viento recorre nuestro planeta por lo que conocen todos nuestros paisajes, sus riquezas y sus problemas medioambientales. El cineasta Santiago Segura (Madrid, 1965) acopia toda la cutlura televisiva de su generación por lo que le ha resultado muy atractivo formar parte de un programa de Preescolar para RTVE. El gurú de la comedia familiar en el cine y voz de Viaje al centro de la tele, habla con este periódico sobre la TV infantil.

Pregunta.–¿Qué tal le va a aquel niño que pedía un programa sobre cómics en 1981 en Tome la palabra, cuando apareció por primera vez en televisión?

Respuesta.–No me puedo quejar, la verdad. Pero viéndome en aquel programa no hubiese apostado mucho por mí de cara al futuro.

P.–¿Cuál era su serie de animación o programa que le marcó de niño?

R.–No teníamos mucho donde elegir porque sólo había un canal y poco, pero Looney Tunes y Merry Melodies, los dibujos animados de la Warner, me fascinaban. Los solían poner además cuando había alguna avería o como ajustes de programación, así que aparecían por sorpresa y parecían un regalo. En cuanto a producción de TVE me gustaba mucho Los Chiripitifláuticos.

–¿Y de los personajes que aparecen en sus viajes al centro de la tele?

R.–Quizás serían Kiko Ledgard y Mayra Gómez Kemp… me transportan a la época donde el Un, Dos, Tres responda otra vez unía a todas las familias cuando se emitía. Es un programa del que tengo todos los buenos recuerdos posibles.

P.–Incluso se dio el gustazo de participar en la subasta... ¿Cómo ha sido la experiencia con Los Wawies?

R.–Ha sido muy agradable. Me gusta doblar dibujos animados, es una contribución a las generaciones de niños.

P.–¿Qué momento destacaría del doblaje de esos personajes viajeros?

R.–Fue un trabajo divertido en general, pero como ahora uno dobla solo, separado del resto de compañeros, cuando mejor me lo pasé fue en el estreno que coincidí con mi amiga Silvia Abril, que también participa, y con mi querida Angy, de la que no me enteré hasta que estuve allí que ha cantado el tema principal de la serie. Y por cierto, es un tema súper alegre y pegadizo, como debe de ser en estos casos. Hay que escuchar a Angy con Los Wawies.

P.–Como padre ya veterano y cineasta que le ha sacado partido a la paternidad ¿los niños de ahora difieren mucho de los de su generación?

R.–La aparición de los teléfonos móviles, tablets, redes sociales, internet… Creo que marcan una diferencia muy grande entre una generación y otra. Y no sé si para bien, me precoupa. Imagino que se estudiará en el futuro...

P.–Ahora que estamos en la recta final de las vacaciones navideñas ¿alguna sugerencia a la espera del día de Reyes?

R.–Yo siempre recomiendo mis últimas películas, que son para verlas en familia. Y por supuesto descubrir en Clan a Los Wawies. De paso quiero recordar que ni los mejores juguetes pueden reemplazar la compañía de los padres. A su vez la mejor opción es que los padres tengan la compañía de sus hijos. Esos ratillos de compartir juegos con ellos son muy necesarios, así que si los Reyes traen juegos para compartir entre todos, mejor.

P.–¿Le puedo agradecer eternamente que fuera la voz de Sully? Monstruos S.A. fue la película favorita en el vídeo de mi casa.

R.–Yo le agradezco que su hija aún se acuerde de Sully. A mi me pasó igual con Baloo, el oso de El libro de la selva. Su voz en castellano la puso el actor mejicano TinTan (hermano del mítico Don Ramón, de El chavo del ocho). Pensé que siempre me encantaría que me recordaran al oírme con ese cariño que yo le tenía al hermano de Don Ramón.

P.–¿Recuerda cómo fue aquella experiencia de Monstruos S.A. junto a José Mota?

R.–Yo era fan de toda la vida de Disney y en aquel momento de Pixar recuerdo que tuve que convencerles y hacer varias pruebas hasta que me cogieron. Había reticencias. Me relacionaban con Torrente y fue una experiencia muy bonita de la que sólo puedo tener agradecimiento.

P.–¿Le inspiró para sus proyectos recientes en el cine haber sido un monstruo con el que los niños se reían?

R.–Siempre he sido un poco infantil, un poco gamberro, bromista, estaba siempre imaginando cosas. Para hacer mis últimas películas solo he tenido que mirar un poco hacia esa época especial de mi vida, la infancia, para recordar las cosas que me hacían gracia.