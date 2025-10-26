'La Ruta' prosigue este domingo, viaje de ida a los años 70 tras la vuelta a los 90

La ficción La Ruta se coronó con el Premio Ondas 2023 a mejor serie dramática y en este domingo se estrena en Atresplayer la prolongación, que se convierte enviaje al pasado antes de lo sucedido en la primera parte. La Ruta Vol. 2 Ibiza transcurre en la isla en los años 70 conectando con el futuro, en los años 90, del personaje protagonista, el dj Marc Ribó. Álex Monner hace así doblete de personajes al interpretar al padre..

Esta segunda temporada de seis episodios de 50 minutos discurre a través de dos líneas temporales entrelazadas: el efervescente 1996, cuando Ibiza se erige como epicentro global de una forma de vivir hippy.

Ribó arranca con el final de la primera temporada como dj estrella de Amnesia. Su lugar se tambalea ante la invasión de promotores ingleses. Ante él, en los recuerdos, Manuel, su padre constructor en los 70, hombre tozudo que ve en la isla una mina de oro para reinventarse tras años a la sombra de su hermano.

La trama teje paralelismos entre las juventudes de padre e hijo: Marc, de 25 años, lidia con la nostalgia por Vicky (Carla Díaz), camarera andaluza en busca de la prosperidad, que choca con la realidad de apartamentos compartidos y turnos eternos. Manuel, por su parte, navega entre ambiciones hoteleras del desarrollismo junto a su enigmática esposa Leonor (Marina Salas), una madre abnegada tentada por el mundo psicodélico de Violeta (Irene Escolar), a la que conoce tras haber podido atropellar a s hija.

El elenco se enriquece con Lucía Martín-Abelló (Sandra, la i compañera de piso de Vicky), Fernando Delgado-Hierro (Julián) y Fernanda Orazzi (Ludmila, una visionaria inversora en moda y propiedades), que aportan capas de drama emocional y social.

Regresan veteranos de la primera temporada para anclar la continuidad, mientras personajes como Olivia (Irene Escolar en otro rol) heredan el legado espiritual del colectivo hippy.

La serie explora temas de identidad, libertad y el precio de los sueños rotos en una isla que devora ilusiones.

Está producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films, con Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva como ejecutivos y creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler, con la dirección de este último.

La secuela-precuela no solo refleja la transformación de Ibiza, de refugio contracultural a capital hedonista, sino que invita a reflexionar sobre cómo el pasado musical y familiar moldea el presente, con Monner como eje de una narrativa que late con la intensidad de un set de DJ al amanecer. Un estreno imperdible para quienes anhelan historias que bailan entre la euforia y la melancolía.