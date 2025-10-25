Las razones de llevar las campanadas de Alberto Chicote y Cristina Pedroche a La Sexta

Atresmedia ha anunciado que las campanadas de la Nochevieja 2025-2026 volverán a ser presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, dupla consolidada que cumple su décima colaboración juntos a la hora de despedir el año dede la Puerta del Sol. La novedad para esta compañía en un momento de gran audiencia cada año es la retransmisión simultánea en Antena 3 Y La Sexta, además de poder seguirse internacionalmente a través de Atresplayer.

La presentadora madrileña, que está de baja por maternidad y que casi se reincorpora con la preparación de su vestido de cara a este espacio que despide 2025, vuelve a estar en la balconada de la plaza del reloj más televisado y que comenzó en 2014 en La Sexta, precisamente, con Frank Blanco en aquella ocasión en la que un conjunto con transparencias abrió la puerta a más modelos llamativos, y con significado, a partir de entonces. En 2015 ya fue el rostro de las campanadas en Antena 3, junto a Carlos Sobera, y el dúo con Chicote es desde la despedida de 2016.

Atresmedia pretende con su señal única aumentar su parroquia en las uvas y que el público no se disperse. En los últimos años la pareja de La Sexta fue DaniMateo y Cristina Pardo.

Para Pedroche, la más veterana de forma continuada en estos momentos, las uvas tienen rango de Super Bowl para los espectadores españoles y que reúne a 16 millones. En los dos últimos años Antena 3 ha superado los 4,3 millones en el especial y 5,6 millones en las campanadas. Cifra parecida a La 1 que con el especial con Broncano superó los 4,8 millones.