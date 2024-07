'La Promesa' desaparece de La 1 junto a otra serie, 'La Moderna'

La Promesa, la serie diaria de TVE más vista, dice adiós en este mes de julio pero por vacaciones forzosas. El serial de Bambú Producciones se cae de la programación por los Juegos Olímpicos de París. Desde este sábado La 1 se dedica a lo largo de toda la jornada a los grandes momentos de la cita deportiva y la participación de los representantes españoles. Desde el sábado 27 se emite desde las nueve de la mañana este especial, prolongándose hasta las diez de la noche, para dar paso entonces a los contenidos de prime time como El Grand Prix. La 2 ofrecerá deportes de equipo y Teledeporte la emisión íntegra de disciplina menos populares.

Por tanto durante dos semanas no habrá episodios nuevos de La Promesa ni tampoco de La Moderna, la otra ficción diaria. Estas conocidas series no regresarán a la programación hasta el lunes 12 de agosto, cuando concluya París 2024.

Los espectadores adictos a ambas ficciones corales deben contentarse con recuperar episodios en RTVE Play y seleccionar a la carta grandes momentos.

Salvador y María en 'La Promesa'

¿Cómo queda 'La Promesa' tras este parón olímpico?

El Palacio de la Promesa vive emotivos reencuentros tras la dura experiencia de la guerra. Entre ellos, el de Jana con Manuel y con Curro. En los capítulos de agosto la pareja de enamorados tiene muchas confidencias que hacerse y planes muy importantes para el resto de su vida. La doncella, sin embargo, aun tiene temas pendientes y un gran secreto. ¿Se lo revelará a su amante y a su hermano?

Otras parejas también vivirán emociones fuertes: el matrimonio de Cruz y Alonso se tambaleará en la crisis más fuerte que los marqueses han tenido nunca. Mientras, los vínculos entre Catalina y Pelayo, Curro y Martina, y Salvador y María Fernández se estrechan, en principio con perspectivas más felices por delante.

En los próximos episodios de La Promesa el personal del servicio vivirá una marcha importante, la de Virtudes, a pesar de los esfuerzos titánicos de Simona por ayudar a su hija. Como contrapartida, un regreso: el de Teresa, acompañada por un hombre que resultará ser su marido. En cuanto a Pía, su secreto sigue a salvo, pero cada vez lo sabrá más gente. La antigua ama de llaves de La Promesa tendrá que enfrentarse, una vez más, a su peor pesadilla. Pero el destino le reserva un giro inesperado

En La Moderna, producida por Boomerang, a partir del 12 de agosto, la vida de Matilde e Íñigo sufrirá un tremendo giro tras superar las dudas sobre la salud mental de Matilde. Y en Andalucía, Clarita va a encontrar una nueva amiga que, en realidad, aparece con muy malas intenciones.

Alberto Amarilla en 'La Moderna' / RTVE

Fabio descubrirá que Carla no está muerta. No solo se sentirá engañado y estafado por doña Bárbara, sino que, además, se verá involucrado en un juego siniestro del que no podrá escapar. La vida cotidiana en La Moderna seguirá siendo cualquier cosa menos rutinaria. Doña Lázara intensificará su estrategia para conquistar el corazón de don Fermín. Sus sobrinas van a vivir diversos avatares sentimentales y profesionales, en los que siempre está involucrado Agustín, y que tendrá su punto y aparte cuando Celia quiera marcharse a Alemania.

A Antonia y Pietro les costará adivinar cuáles son las intenciones de Lucía tras su reaparición, y esto abrirá una brecha entre ellos que amenaza con convertirse en insalvable.

Pese a que por fin van a estar “oficialmente” casados, la siempre agitada vida matrimonial de Trini y Miguel lo será un poco más con la llegada de Leonora, la madre de Trini, un nuevo personaje interpretado por Sandra Marchena.