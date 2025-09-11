La polémica serie sobre Cervantes que también se puede ver en TVE

A raíz del enfoque de la película Cautivo, sobre Miguel de Cervantes, a cargo de Alejandro Amenábar, la polémica también rodeó a la serie biográfica Cervantes y que se puede ver en RTVE Play. En su momento cuando fue estrenada, en la primavera de 1981, fue criticada por los expertos por sus múltiples errores y por el público general, cuando apenas había cadena y media, y el aburrimiento en el lunes por la noche se apoderaba del sofá. Cervantes no alcanzó el grado de otros Grandes Relatos, producciones de prestigio que llegaban de cadenas como la BBC. Tuvo mejor resultado por entonces Fortunata y Jacinta, con Ana Belén y Maribel Martín, precisamente esposa de Julián Mateos, quien daba vida al escritor del Quijote.

La programación de Cervantes se incluyó en una etapa ilusionante para la cadena pública, de renovación en un momento de cambios en UCD tras la dimisión de Adolfo Suárez, con Fernando Castedo como director general. Fue la dirección que estaba al frente de RTVE en el golpe del 23 F. Esta renovación en el seno de una RTVE aún acotada por influencias franquistas también tenía como objetivo para encarar a las cadenas privadas, proyecto que se aparcó con la llegada del PSOE de Felipe González a la Moncloa. Castedo duró pocos meses y la agónica UCD tomó por derroteros más conservadores y RTVE volvió a las andadas. Por comparar con la actual, igual que sucede con una orientación excesivamente izquierdista y pro-gubernamental en estos momentos, la etapa de Carlos Robles Piquer, cuñado de Manuel Fraga, fue una vuelta atrás y la programación se enfiló por completo hacia la derecha cuando era inevitable la victoria socialista de octubre de 1982.

Cervantes fue testigo de esa etapa aperturista breve en TVE pero fue uno de los contenidos que se llevó más bronca en los medios por su resultado decepcionante. A día de hoy adolece de muchos defectos que la conviertan en una historia memorable para una figura tan importante y decisiva de nuestra cultura.

La intro, donde se trazaba la firma de Cervantes a pluma ya era irritante para aquellos espectadores que pese a que soportaba el ritmo más pausado lo de esta ficción histórico se le hizo exasperante.

El irregular cineasta Alfonso Ungría fue el encargado de esta miniserie dode junto a Julián Mateos aparecían rostros conocidos entonces y después como Ana Marzoa, Julieta Serrano, Carmen Maura, Francisco Rabal (como Mateo Alemán) y Marisa Paredes.

La historia, sustentada en flash backs, arranca en 1616, cuando el escritor, anciano, enfermo y al cuidado de su sobrina Constanza, se encuentra moribundo en Madrid. Un licenciado, admirador de su obra, decide redactar un memorial dirigido al rey de España para solicitar un reconocimiento que honre los méritos del escritor antes de su muerte y es la excusa para recorrer su biografía, incluido el cautiverio en tierras argelinas, donde se desarrolla la película de Amenábar, con los limitados recursos de una producción española rodada en 1980.

Cervantes también pretendía mostrar una lacónica semblanza de la península imperial, un reino de contrastes entre lo religioso y poderoso en la política internacional y lo mezquino en su gestión territorial en una sociedad marcada por la picaresca y la superviviencia.

Fue una producción que costó por entonces a TVE 140 millones de pesetas, más de 20 millones de pesetas por episodio. 120.000 euros por capítulo, que al coste de 2025 serían más de 700.000 euros. La serie se encargó en 1977 y la preproducción se extendió durante dos años más ocho meses de rodajes por exteriores históricos de Toledo, Madrid, Cáceres, Aranjuez, la localidad natal cervantina, Alcalá de Henares, Granada, Sigüenza, Pedraza y Baeza.

El guion, escrito por Daniel Sueiro, Isaac Montero, Manuel Matji y Eugenio Martín (quien inicialmente iba a dirigir la serie), contó con la supervisión del escritor y futiro Nobel Camilo José Cela. Pese a todo el despliegue, lo dicho, el resultado fue criticado y decepcionantes. Para revisarla: en RTVE Play y en Youtube.